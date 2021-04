Covid in Umbria, sono 53 i nuovi contagi nel bollettino di oggi. Quattro morti e 144 guariti

05 aprile 2021 a

Ci sono 53 positivi al Covid e 144 guariti in Umbria, ma anche 4 morti secondo il bollettino di oggi lunedì 5 aprile 2021 riportato sul sito della Regione. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati effettuati 522 test molecolari e 333 antigenici. Gli attualmente positivi sono quindi scesi a 4.446, 95 meno del giorno precedente. Il tasso di positività sul totale dei test è del 6,1 per cento sul totale e del 10,1 per cento sui soli molecolari. Ancora in calo i ricoverati in ospedale, 350, due in meno, 47 dei quali, tre in meno, nelle terapie intensive.

Dall'inizio della pandemia il totale dei decessi è di 1.270. Il numero dei nuovi positivi cala come ogni lunedì per la contrazione dei tamponi. I casi positivi totali dall’inizio della pandemia sono 51.582 (erano 51.529 ieri). Attualmente in isolamento ci sono 5.730 (erano 5.884 ieri). In totale ad oggi i tamponi effettuati dall’inizio della pandemia in Umbria sono 797.723 (erano 797.201 ieri). Tamponi antigenici complessivi 208.265 (erano 207.932 ieri).

Alle 10.15 di questa mattina i ricoverati erano così distribuiti: 93 nell'ospedale di Perugia (di cui 17 in terapia intensiva), 77 in quello di Terni (13), poi 45 a Spoleto (8), 38 a Città di Castello (5), 37 a Pantalla (0), 26 a Foligno (4), 23 a Branca (0), 11 nell'ospedale da campo (0).

