Umbra Acque riapre lo sportello di Perugia ma invita a usare ancora le videochiamate

05 aprile 2021 a

a

a

E' ufficiale: a Perugia riapre lo sportello di Umbra Acque ma l'azienda rinnova l'invito agli utenti a utilizzare il servizio digitale in video chiamata “Sportello a casa tua”. A partire da mercoledì 7 aprile dunque, riaprirà solo su appuntamento lo sportello provinciale che si trova in strada Santa Lucia 1/ter. Ciò in considerazione della riscontrata "mitigazione della situazione di emergenza epidemiologica". Ma proprio al fine di evitare spostamenti e stazionamenti agli sportelli, come utile misura di distanziamento e tutela della salute, Umbra Acque consiglia di usufruire preferibilmente dei servizi digitali.

Draghi in Umbria per preparare la doppia partita: piano vaccino e Recovery Plan. "Che sia una Pasqua di rinascita"

A cominciare proprio dallo “Sportello a casa tua”, tramite il quale dopo aver preso un appuntamento (800 00 55 43 numero verde gratuito da rete fissa, 075 501 43 01 da cellulare) si potrà parlare in video chiamata comodamente da casa o da qualunque luogo in cui uno si trova, con un operatore ed effettuare ogni servizio che tradizionalmente viene svolto agli sportelli (informazioni, volture, nuovo contratto, controllo fatture e quant'altro). Inoltre per gli altri servizi digitali si può sempre accedere al sito web (www.umbraacque.com), alla sezione My Umbra Acque, oppure scaricando l’App “My Umbra Acque”, o chiamare il call center (800 00 55 43 numero verde gratuito da rete fissa, 075 501 43 01 da cellulare).

Scuola, lo psicologo: "Troppa Dad. Per i ragazzi tristezza, irritabilità e insonnia. Sono i primi disagi"

Anche attraverso questi canali, ricorda l'azienda, è possibile ricevere tutti i servizi e le informazioni necessarie. A Santa Lucia da mercoledì 7 gli sportelli aperti saranno due, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.15 alle 16. All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea ai cittadini e sarà verificato l’uso delle mascherine, senza le quali non si potrà accedere ai locali. Inoltre l’accesso sarà consentito solo se si è prenotato un appuntamento. Per prenotare un appuntamento contattare il call center telefonando ai numeri: 800 00 55 43 (numero verde gratuito da rete fissa), oppure 075 501 43 01 (da cellulare).

Umbria, funzionario regionale arrestato, il gip: "Azioni illecite assunte a prassi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.