Perugia, muore a 21 anni con l'auto fuori strada

04 aprile 2021 a

Grave incidente stradale alle porte di Perugia nella tarda serata di sabato 3 aprile 2021. Un ragazzo di 21 anni è morto nello schianto. Il giovane ha perso il controllo dell'auto che guidava: la macchina è finita fuori strada. L'incidente si è verificato in località Prati, tra Pilonico Materno e Castiglione della Valle. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118 insieme a carabinieri e polizia per soccorrere l'automobilista, una volta partito l'allarme da parte da parte dei conducenti delle auto che transitando sulla strada hanno visto l'auto fuori dalla carreggiata. Purtroppo il giovane era già morto.

Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato il ragazzo a perdere il controllo del mezzo. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

