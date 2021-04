Vaccini, in Umbria 150 mila somministrazioni: il 92 per cento delle dosi consegnate

02 aprile 2021 a

Vaccini, in Umbria sono già state somministrate 150 mila dosi, pari al 92 per cento di quelle complessivamente consegnate. L’avanzamento della campagna vaccinale anti Covid in Umbria conta anche oltre 28mila prenotazioni in tre giorni da parte delle persone estremamente vulnerabili, e un andamento dell’epidemia caratterizzato da una prevalenza altissima delle varianti.

Questi i punti principali al centro della videoconferenza stampa settimanale di aggiornamento sulla pandemia in Umbria, alla quale hanno preso parte l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, il commissario straordinario regionale per l’emergenza sanitaria, Massimo D’Angelo, Marco Cristofori e Carla Bietta del Nucleo epidemiologico regionale. Presenti anche gli amministratori unici di Umbria Digitale, Fortunato Bianconi, e Umbria Salute e servizi, Giancarlo Bizzarri. "Abbiamo già somministrato oltre il 92% delle dosi di vaccino consegnate e se le consegne saranno regolari, siamo in grado non solo di continuare in questo trend positivo, ma di incrementare e accelerare le somministrazioni. A questo scopo, la presidente Tesei ha ribadito anche nelle ultime ore la richiesta di una maggiore dotazione di vaccini per l’Umbria", ha detto l'assessore Coletto. "Allo stesso tempo, mentre mettiamo in atto ogni strumento che possa limitare le infezioni e poter allentare le attuali restrizioni, prosegue il nostro impegno sul fronte delle cure con gli anticorpi monoclonali e con le terapie domiciliari", ha aggiunto.

Il commissario D’Angelo ha fatto il punto sulla campagna vaccinale: delle oltre 150 mila dosi somministrate, più di 65 mila quelle agli over 80, 41 mila agli operatori sanitari, 18 mila per quelli scolastici, oltre 8 mila per ospiti delle Rsa, le residenze sanitarie assistite, e 3.336 per le forze dell’ordine. Per quanto riguarda le persone estremamente vulnerabili, su una platea di circa 60 mila, se ne sono prenotate dal 31 marzo a oggi 28 mila, il 45 per cento. "Domani (sabato 3) pomeriggio e domenica 4 per l’intera giornata le vaccinazioni saranno sospese: una pianificazione decisa per evitare disguidi in particolare per le persone cui viene somministrato il vaccino Pfizer. Per mercoledì prossimo, infatti, ci è stato assicurato l’arrivo di 25mila dosi di Pfizer, ma ne teniamo comunque 3.500 dosi per essere pronti a vaccinare giovedì, nel caso non dovessero arrivare", ha detto D'Angelo. Oggi, intanto, vengono consegnate 7.500 dosi AstraZeneca ai medici di medicina generale per le vaccinazioni delle persone della fascia di età 70-79 anni, che verranno poi chiamate dagli stessi medici per età decrescente. Ai medici di medicina generale saranno consegnate anche 4.400 dosi di vaccino Moderna, per vaccinazioni a domicilio. Domani arriveranno in Umbria 18.700 dosi di Astrazeneca, con una quota di circa 10mila riservata per i 70enni e circa 8mila per i caregiver. La Regione terrà circa 1.200 dosi come riserva.

