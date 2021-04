Covid, Tesei: "Le zone rosse sono servite all'Umbria. Occorrono più vaccini"

Alessandro Antonini 02 aprile 2021 a

a

a

All'Umbria servono più vaccini. Il piano rischia di fermarsi. La governatrice, Donatella Tesei, ha chiesto una maggiore dotazione al governo, con una serie di lettere indirizzate al premier Mario Draghi e al commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo. "L'ho già fatto e continuo a farlo", spiega Tesei. A partite dai 50 mila farmaci aggiuntivi promessi già dal vecchio governo e ancora non consegnati. "Ci sono consegne pro quota in tutte le regioni e sicuramente abbiamo una capacità vaccinale superiore rispetto alle dosi che ci vengono inviate". Intanto l'Umbria è scesa sotto i ricoveri Covid (non accadeva dal 28 gennaio) e sotto quelli in terapia intensiva. "Le tre settimane in zona rossa rafforzata nella provincia di Perugia e la chiusura delle scuole sono state misure dolorose, ma necessarie" ha detto Tesei, "sono state prese in anticipo rispetto alle altre regioni, anche perché siamo stati i primi ad essere colpiti dalle varianti, ma ora si vedono i frutti, con i numeri tra i migliori d'Italia, anche se bisogna essere ancora molto cauti".

Sarà una Pasqua blindata e senza turismo, task force per i controlli

Che le zone rosse siano servite per uscire da una terza fase iniziata in Umbria prima che nel resto d’Italia è scritto nero su bianco nel documento di ricognizione approvato mercoledì in giunta.

“Il periodo caratterizzato dall’impennata dei contagi”, è scritto nel documento, “dovuti alla circolazione nel territorio regionale prima che in altre regioni italiane, delle varianti inglese e brasiliana, grazie alle misure di contenimento poste in essere, ha permesso di ricondurre l’Umbria entro parametri migliori di quelli nazionali (Umbria Rt 0,81 vs Italia Rt 0,98 dati al 21 marzo 2021). Gli ultimi dati relativi all’indice di contagio (Rt) e all’incidenza settimanale dei positivi su 100.000 abitanti vedono l’Umbria collocarsi per performance dopo il Molise, mentre Sicilia, Sardegna e Calabria hanno una incidenza più bassa, ma un Rt più alto. L’identificazione precoce del fenomeno, con misure restrittive ad hoc ed un contact tracing, che ha tenuto comunque sotto controllo la situazione, ha consentito all’Umbria di essere attualmente in forte controtendenza rispetto alle altre regioni che in questo momento, con ritardo di circa due settimane, si stanno trovando nella stessa situazione”.

Perugia, medico in Vespa per vaccinare prima i pazienti

Non manca l’antefatto. In Umbria “dopo le festività natalizie si è assistito ad un incremento anomalo dei contagi che ha determinato da parte dei tecnici dell’assessorato alla Salute il sospetto della circolazione di varianti sul territorio regionale responsabili di una maggiore trasmissibilità del virus. Grazie al sequenziamento dei campioni sospetti da parte dell’Iss è stato possibile certificare la circolazione in Umbria delle varianti inglese e brasiliana ed il trend di allarmante ascesa dei contagi, ha imposto l’adozione di misure tempestive e rigorose di contenimento a tutela dalla salute della collettività e della tenuta complessiva del sistema, in sofferenza per la ennesima pressione sugli ospedali ed in particolare sulle terapie intensive”. Pressione che ora, grazie anche alle zone rosse, va gradualmente scemando.

Dottoressa insultata e aggredita: colpita in testa con il tablet. Paziente denunciato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.