Scuola Umbria, dal 7 aprile riapre solo fino alla prima media. L'assessore Coletto: "Bisogna tutelare salute pubblica"

"Bisogna tutelare la salute pubblica": così l'assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, ha giustificato la decisione di riaprire le scuole, il 7 aprile, soltanto fino alla prima media. Gli altri proseguiranno in dad. L'annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa settimanale per fare il punto sulla situazione della pandemia in Umbria.

La cabina di regia: "Scuole aperte in zona rossa fino alla prima media"

Marco Cristofori e Carla Bietta del Nucleo epidemiologico della Regione hanno evidenziato come la lentissima discesa dei casi nell'ultima settimana si sia appiattita. E come, in Umbria più che a livello nazionale, sia fortissima l'incidenza delle varianti: 96% di cui 32% brasiliana. Questo ha ripercussioni anche nell'Rt che è a 1,01. Per quanto riguarda la diffusione del contagio, invece, non c'è più la forte distanza tra territori: l'incidenza regionale è di 137 casi ogni 100 mila abitanti, in provincia di Perugia è di 137,77 mentre in quella di Terni, 136,94. La risalita dei casi che è stata evidenziata nell'ultima settimana interessa soprattutto la zona dell'Alto Chiascio e alcune zone del Perugino. "Al momento la situazione non è preoccupante - ha evidenziato la dottoressa Bietta - ma i numeri ci spingono a mantenere un atteggiamento molto prudente". Fa registrare una tendenza alla diminuzione, invece, la curva dei ricoveri, anche nelle terapie intensive. E anche quella dei decessi.

Umbria, da lunedì vaccini a 5 mila malati oncologici in trattamento

Tuttavia - ha spiegato l'assessore Coletto - le terapie intensive sono ancora al 43% mentre i parametri ci dicono che dobbiamo andare al 30%. L'obiettivo, dunque, è di monitarare la situazione per decidere, dopo Pasqua, sulla riapertura delle seconde e terze medie e degli istituti superiori. Intanto il commissario all'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, ha invitato le famiglie ad aderire al programma di screnning proposto dalla Regione: tampone rapido gratuito in farmacia prima di tornare in classe in maniera tale da evitare che ci siano nuovi contagi.

