Acquasparta, allarme truffe. Si finge funzionario di banca e si fa caricare il conto corrente

02 aprile 2021 a

Ad Acquasparta i carabinieri, a conclusione di un’attività investigativa avviata nello scorso mese di gennaio dopo la presentazione di una denuncia, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Terni per il reato di truffa un uomo di 47 anni, originario della provincia di Brescia, di fatto irreperibile e già noto alle forze dell’ordine, il quale con dei raggiri era riuscito a farsi ricaricare la propria carta di credito prepagata, inducendo in errore un uomo con cui era in contatto al telefono e che aveva effettuato ben sei operazioni di ricarica, ciascuna dell’importo di 250 euro per un totale di 1.500 euro.

Sempre ad Acquasparta ed a conclusione di indagini successive alla presentazione di una denuncia, i militari della locale stazione, coordinati dal comandante Domenico Bellacicco, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Terni per il reato di accesso abusivo a un sistema informatico un uomo di 48 anni, originario della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. Quest’ultimo, fingendosi funzionario del servizio di sicurezza di una nota banca, inviava sull'utenza mobile del denunciante un hyperlink attraverso il quale lo invitava ad inserire i propri dati di accesso al sistema di home banking. Il denunciante constatava successivamente l'esecuzione di pagamenti fraudolenti effettuati dal proprio conto corrente per un importo totale di quasi mille euro.

Entrambe le operazioni dei carabinieri sono state portate a termine nel corso del pomeriggio di giovedì primo aprile. Infine i carabinieri hanno arrestato a Narni un uomo di 74 anni, originario di Sassari, che era stato condannato nel 2017 a poco meno di quattro anni di reclusione e al pagamento di una multa di circa 2 mila euro, per una serie di rapine commesse in Liguria negli anni scorsi. L’uomo è stato quindi condotto dai militari dell'Arma nel carcere di Perugia.

