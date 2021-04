I sapori della tradizione dell'Umbria: la torta di Pasqua

INFORMAZIONE COMMERCIALE SUPERMERCATI EMI

La torta di Pasqua, o Pizza di Pasqua come viene chiamata nelle zone più a sud dell’Umbria, oppure Crescia di Pasqua, come viene chiamata nell’eugubino, è una portata immancabile nel menù di Pasqua Umbro.

Ogni famiglia ha la sua ricetta segreta, e solitamente viene preparata il giovedì o il venerdì santo per essere gustata in abbinamento ai tipici salumi umbri e alle uova sode nella tradizionale colazione di Pasqua.

Nonostante sia considerata a diritto una delle eccellenze della tradizione gastronomica regionale, si ritiene che la torta di Pasqua abbia origini marchigiane e precisamente ad opera delle monache del monastero di Santa Maria Maddalena di Sera de’ Conti (Ancona).

Nei supermercati Emi l’attenzione per i sapori regionali viene riconfermata anche in questa occasione offrendo la classica torta prodotta da forni locali nel rispetto della tradizione del luogo.

Per chi preferisce prepararla in casa disponibili tutti gli ingredienti per una ricetta perfetta.

