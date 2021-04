Città di Castello, atti osceni davanti alla scuola: arrestato 40enne

02 aprile 2021 a

Atti osceni davanti a una scuola, 40enne finisce in carcere. Nei giorni scorsi i carabinieri del Norm di Città di Castello hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di sorveglianza del tribunale di Perugia a carico di un tifernate.

L’uomo era stato condannato nel 2018 per alcuni reati inerenti gli stupefacenti e, dopo un periodo in carcere, da alcuni mesi era stato affidato in prova ai Servizi sociali affinché seguisse un percorso di recupero, con l’ovvia prescrizione di tenere un comportamento corretto e di evitare ogni atto illecito.

Alcuni giorni fa, però, il quarantenne si è reso protagonista di un grave episodio che ne ha determinato l’aggravamento della misura in atto. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’uomo si è recato davanti a un istituto scolastico del centro di Città di Castello e nella tarda mattinata, e proprio a ridosso della porta d’ingresso, probabilmente con la volontà di schernire l’istituzione scolastica, ha calato i pantaloni commettendo atti osceni in luogo pubblico.

L’accaduto non è potuto sfuggire al personale della scuola, presente all’interno dell’edificio nonostante l’assenza degli studenti. Subito è partita la segnalazione alla centrale operativa dei carabinieri della compagnia che ha inviato l’equipaggio in turno del radiomobile. Gli accertamenti eseguiti dai militari, nonostante i pochi elementi riusciti a fornire dal personale della scuola, hanno consentito nel giro di poco di risalire all’identità dell’uomo, ben conosciuto dei militari tifernati, che lo hanno rintracciato denunciandolo per il reato di atti osceni in luogo pubblico. Questo episodio ha indotto l’Ufficio di sorveglianza del tribunale di Perugia, che lo aveva affidato in carico ai servizi sociali in virtù della condanna che doveva espiare, a sospendere la misura alternativa al carcere. Per questo i militari lo hanno di nuovo tratto in arresto e condotto alla casa circondariale di Perugia Capanne dove continuerà a scontare la pena detentiva.

