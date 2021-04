Covid, a 95 bacchetta Fontana: "A Monza ancora niente vaccino per me, in Umbria i miei parenti l'hanno fatto tutti"

02 aprile 2021 a

“A 95 anni aspetto ancora il vaccino, nella mia Umbria è differente, è la regione più bella e la sanità funziona: tutti i miei parenti, lì, sono stati già immunizzati”. Spellana, Maria Angela Ambrosi, classe 1925, da un paio di anni si è trasferita a Monza per seguire i figli. Ma il suo cuore è ancora qui. Stanca di aspettare il vaccino, ha preso carta e penna e si è rivolta a un giornale locale, il Cittadino (il giornale di Monza e della Brianza), per esternare il suo malcontento. E così la sua storia è presto rimbalzata anche anche in Umbria. “Ho fatto richiesta di essere vaccinata il 15 febbraio alla Regione Lombardia e non ho avuto risposta - racconta - Mio figlio ha rifatto la domanda presso una farmacia ma ad oggi tutto tace”.

Maria Angela Ambrosi, raggiunta telefonicamente, non nasconde quanto le manchi la sua terra d’origine. “Mi vanto di essere umbra - racconta - Tutti i miei parenti là sono stati già vaccinati, non come in Lombardia in cui gli anziani come me vengono dimenticati”. La 95enne non risparmia una frecciatina al governatore Attilio Fontana. “Non mi piace - confessa - In Lombardia non mi sento protetta, in Umbria sarebbe stata un’altra cosa. Purtroppo ci devo stare qui ma non posso stare zitta di fronte a tanti problemi. Invece ho molta fiducia nella vicepresidente Letizia Moratti, che conosco personalmente”. La sua protesta è molto articolata: “Non ho chiesto di avere il vaccino a domicilio come molti altri della mia età. Sono ancora autosufficiente anche se mi faccio accompagnare dalla mia collaboratrice Claudia. Sono pronta a recarmi ovunque, purché mi chiamino”.

La 95enne è stata insegnante di latino e greco al ginnasio per molti anni, poi di latino, italiano e storia nelle scuole medie in diverse città d’Italia perché ha dovuto seguire il marito che era un dirigente d’azienda e non poteva restare fisso in un posto. Appassionata di viaggi, ha effettuato l’ultimo a 90 anni girando da sola l’India. Ora si è fermata in attesa di quel vaccino che sembra non arrivare mai. “In Umbria l’avrei già fatto”, borbotta.

