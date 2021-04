Umbria sud, presentato il circuito “Le Terre dei Borghi Verdi”: il turismo post pandemia sarà slow

01 aprile 2021 a

a

a

Un turismo “slow” che rilancerà l’Umbria del sud anche come elemento strutturale dell’offerta regionale. E’ quello su cui si punta quando sarà finita la pandemia, o comunque si potrà tornare a circolare liberamente e a viaggiare, pur con tutte le cautele del caso.

E' stato detto la mattina di giovedì 1 aprile 2021, nel piazzale del Rio Grande, ad Amelia, in provincia di Terni, in occasione della presentazione del circuito “Le Terre dei Borghi Verdi”, un progetto sostenuto dalla Regione Umbria e che mette insieme 17 comuni del territorio ternano (Acquasparta, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, San Gemini, Stroncone e Terni). A fare gli onori di casa il coordinatore del progetto, Federico Rubini.

Riflettori puntati su Ocriculum AD 168

Per la prima volta “Le Terre dei Borghi Verdi” unisce le principali realtà in una sinergia incentrata su natura e ambiente per promuovere il territorio nel suo complesso, mettendo in mostra anche arte, cultura e storia delle città, dei paesi e dei borghi del Ternano. “Partiamo dal Rio Grande che è un simbolo della bellezza paesaggistica dell’Umbria da scoprire e valorizzare per la rinascita e il rilancio del turismo umbro e nazionale”, ha detto il sindaco di Amelia, Laura Pernazza.

L’assessore regionale Paola Urbani, in collegamento da Perugia, ha rivolto un plauso al progetto “che – ha sottolineato – punta a recuperare il tempo perduto a causa della pandemia e a interpretare quei processi di cambiamento che essa ha accelerato. Per questo c’è oggi più che mai bisogno di una comunicazione strategica che sia in grado di promuovere l’Umbria nella sua integrità e su questo la Regione sta facendo la sua parte”. Anche il vice sindaco di Terni, Andrea Giuli, ha parlato di scommessa vincente.

Cascata delle Marmore, visite e iniziative speciali per i residenti: tra storia e leggenda

“Una scommessa – ha ricordato – avviata già diversi anni fa e che oggi, grazie a questo progetto che mette insieme 17 comuni, prosegue e raccoglie il testimone per fare una vera rivoluzione”. “Le Terre dei Borghi Verdi” potrà coniugare natura, benessere e salute. Mogol, testimonial del progetto e presente stamattina al Rio Grande, ha infatti annunciato la prossima realizzazione di un centro di ricerca sulla salute alla Tenuta dei Ciclamini. “Studierà – ha detto – grazie ad un gruppo di medici, il funzionamento del sistema immunitario e le sue correlazioni con i problemi legati alla salute. Se il nostro sistema di difesa funziona, noi non ci ammaliano. Farlo in Umbria – ha poi spiegato – è la scelta ottimale perché solo qui si può costruire il connubio natura-salute. L’Umbria è il giardino d’Europa”.

Piergiorgio Oliveti, segretario generale di Cittaslow, ha infine sottolineato l’importanza di un turismo lento, “che non vuol dire fermo – ha spiegato – ma invece in grado di interpretare nuove esigenze e necessità del turista ma anche dell’uomo di oggi”.

La Regione Umbria a Rimini: il cuore verde d'Italia in vetrina a Ttg presenta il nuovo volo Palermo-Perugia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.