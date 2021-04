Terni, la pasticceria D'Antonio più forte della crisi: festeggia i 50 anni dalla sua apertura

Simona Maggi 01 aprile 2021 a

Spegne cinquanta candeline la pasticceria fratelli D'Antonio, storica attività di Terni.

“Era il primo aprile del 1971 - spiegano Luca e Massimo D'Antonio - quando papà Giovanni e mamma Eva aprirono la loro attività in via Borsi. Ora a distanza di anni siamo fieri di festeggiare questo traguardo così importante e portare avanti questa attività dove nostro padre ha investito tutto”.

Giovanni ha imparato il mestiere da un pasticcere ternano e poi ha deciso di mettersi in proprio con tanti sacrifici, lavorando in prima persona proprio come pasticcere dalle 3 del mattino fino a metà mattina. Eva era dietro al banco a servire i clienti. In molti ricordano il sorriso di Eva e il fatto che quando arrivavano i bambini gli regalava una pizzetta o un biscottino. Due grandi persone che hanno scritto una pagina della storia della pasticceria artigianale ternana. La pasticceria D'Antonio è sempre stata, e ancora lo è, un punto di ritrovo per tutti gli amanti di dolci, caffetteria, aperitivi e sfiziosità. Luca e Massimo portano avanti l'attività con grande impegno e continua ad essere la pasticceria per eccellenza dei ternani. La specialità della pasticceria è il tulipano, un dolce ideato da papà Giovanni.

“Nostro padre – continuano i due fratelli – si era inventato il tulipano, un dolce fatto con pan di spagna bagnato da un liquore, crema, panna e cialda di gianduia. I clienti ci conoscono non solo per questo particolare dolce, ma anche per le altre specialità sia dolci che salate”.

Una produzione artigianale che si tramanda da padre in figli. Nel 2000 oltre alla pasticceria Luca e Massimo hanno rinnovato il locale inserendo anche il bar. Malgrado l'emergenza sanitaria i due fratelli hanno stretto i denti mantenendo invariato il numero dei dipendenti, dodici. Quando c'è l'amore e la professionalità si possono superare anche le prove più complicate.

“E' un periodo difficile – concludono – ma la nostra clientela ci è stata sempre vicina e ci hanno sostenuti. Per questo ringraziamo tutti i nostri clienti”.

La speranza di tutti coloro che frequentano la pasticceria dei fratelli D'Antonio è quella che l'emergenza sanitaria possa passare in fretta per tornare al bar e gustare sfiziosità dolci e salate. Altro fiore all'occhiello della pasticceria non sono solo le specialità artigianali, ma anche le foto esposte scattate da Luca che ha la passione per la fotografia, tanto da vincere alcuni concorsi del settore. Una famiglia di artisti: papà Giovanni per la pasticceria con le sue “opere d'arte” e Luca per gli scatti fotografici. I clienti oltre a soddisfare il palato possono ammirare anche la piccolo galleria allestita con le foto di Luca che catturano lo sguardo e fanno sognare luoghi lontani che Luca ha catturato con il suo obiettivo. L'arte sotto tutti i profili da gustare ed ammirare.

