Covid in Umbria, ordinanza del sindaco di Perugia: aperitivi vietati nelle aree di servizio

Alessandro Antonini 01 aprile 2021 a

a

a

Doppia ordinanza antiCovid del Comune di Perugia.

Stop agli aperitivi fuori legge nelle stazioni di servizio: divieto di vendita di alcolici nel pomeriggio e di consumo nelle adiacenze dei locali. E ancora. chiusura delle strade di centro dopo le risse di sabato. I due provvedimenti sono stati redatti ieri da Palazzo dei Priori. La prima stretta riguarda gli esercizi pubblici posti lungo la superstrada, dove - come rilevato in un servizio del Corriere dell’Umbria in un servizio pubblicato il 28 marzo- in meno di dieci chilometri è stato accertato il pieno di avventori per l'aperitivo libero. E in qualche caso fuori legge: senza distanziamento né mascherine.

Tesei: "Comprerei lo Sputnik. Ci sono stati disguidi sui vaccini"

Il dpcm prevede che le attività lungo le grandi arterie stradali restino aperte per assicurare il servizio a chi lavora nel settore dei trasporti e chi viaggia per necessità (lavoro e salute). Ma in base all'esenzione prevista dal governo queste attività dovrebbero restare aperte non certo per permettere la movida, bensì per consentire un essenziale servizio di pubblica utilità a chi viaggia.

Umbria, parte il nuovo piano vaccini: nel primo giorno tocca a 600 pazienti oncologici

Non così in base alle decine di segnalazioni arrivate anche a Palazzo dei Priori. Così il sindaco, Andrea Romizi, limitando in ottica restrittiva il dpcm, ha deciso di vietare dal 2 al 30 aprile la somministrazione di alcolici dalle 18 alle 22 nelle stazioni di servizio situate entro i confini del comune del capoluogo. Il divieto prevede anche il consumo di alimenti e bevande nel parcheggio e nelle zone adiacenti i locali. L’altra ordinanza sul centro storico invece è al momento limitata ai prossimi due week end. Verranno chiuse ai pedoni le strade in cui si sono concentrate le risse di sabato scorso: da via Marzia a via Mattioli, passando per via Volte della Pace. Ci saranno le transenne con volontari della protezione civile che faranno passare solo residenti, lavoratori e chi deve accedere per raggiungere altri luoghi. Stop alle scorribande di giovani.

Umbria, settimo parto cesareo per una donna positiva al Coronavirus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.