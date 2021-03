Foligno, Imu e Irpef restano invariate. Aumenta la Tari

Gabriele Grimaldi 31 marzo 2021 a

a

a

A Foligno sia Imu che Irpef non subiranno aumenti rispetto allo scorso anno e manteranno le stesse agevolazioni ed esenzioni del 2020, mentre la tariffa della Tari subirà un aumento. E’ quanto è stato approvato in consiglio comunale dopo un lungo dibattito tra la maggioranza e le forze di opposizione. “L’amministrazione con la manovra fiscale del 2021 vuole mantenere e assicurare la qualità dei servizi pubblici lasciando invariata la pressione fiscale – ha spiegato l’assessore al bilancio, Elisabetta Ugolinelli – Le tariffe Tari, invece, dovranno essere determinate in base alla nuova metodologia scelta da Arera per definire i costi efficienti del servizio. Il Comune non ha più potere decisionale nel fissare i parametri del peso tariffario delle singole categorie di utenze. Nel 2020 avevamo suddiviso il pagamento della Tari in tre rate con le stesse tariffe del 2019 e stanziando 450 mila di euro per le agevolazioni delle utenze domestiche e non, tanto che le richieste aumentarono dalle 819 del 2019 alle 1020 del 2020. L’amministrazione, comunque, valuterà anche per il 2021 dei provvedimenti a sostegno delle utenze domestiche e non”.

x 1 / 5

Per quanto riguarda l’Imu, l’assessore ha spiegato che “l’amministrazione ha confermato le stesse aliquote ed esenzioni del 2020, mantenendo quindi invariato il livello complessivo della pressione fiscale a carico dei contribuenti” per un gettito stimato nel bilancio di previsione di 9 milioni 700 mila euro. Confermate anche le aliquote dell’Irpef vigenti nel 2020, per cui resta lo scaglionamento in base al reddito e l’esenzione per redditi fino a 12 mila euro. L’importo medio atteso è stimato in 3 milioni e 900 mila euro. “A Foligno abbiamo mantenuto l’articolazione progressiva per scaglioni – ha precisato l’assessore - rispetto ad altri comuni che hanno applicato l’aliquota massima ”.

Escursionisti dispersi sul monte di Pale: ritrovati e salvati dal Sasu

Il consiglio ha approvato anche le modifiche al regolamento generale delle entrate. In particolare sono previste l’estensione della possibilità di sospendere i termini ordinari di versamento, oltre che alle entrate tributarie, anche alle entrate patrimoniali, l’ampliamento della possibilità di estensione e dilazione di pagamento a più tipologie di atti, l’ampliamento del numero di rate per le fasce di importo medio-basse e l’introduzione della sospensione e/o rinegoziazione dei piani di rateizzazione nei casi di emergenza sanitaria e/o calamità naturali. “L’obiettivo della nuova rimodulazione della rateizzazione è quello di dare la possibilità di abbassare notevolmente l’importo di rata – ha spiegato l’assessore – e di consentire al contribuente che non ha ottemperato alle rate di sanare la propria posizione con condizioni più favorevoli rispetto al passato. Questo intervento dimostra la volontà dell’amministrazione di aiutare o soggetti che hanno difficoltà economica a regolarizzare la propria posizione”.

Anziani scoperti a giocare a carte al bar: fuga all'arrivo della polizia, multato il gestore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.