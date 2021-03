Giacomo Leonelli lascia il Pd e aderisce ad Azione di Carlo Calenda. I motivi dell'addio e il benvenuto di Matteo Richetti

31 marzo 2021 a

Giacomo Leonelli lascia il Pd e aderisce ad Azione, il movimento politico di Carlo Calenda. I motivi dell'addio al Partito democratico dell'ex segretario regionale umbro sono stati elencati da lui stesso in un lungo post su facebook. A dargli il benvenuto, su Twitter, l'account ufficiale del movimento e anche Matteo Richetti.

Queste le parole dell'ex consigliere regionale, da sempre vicino a Matteo Renzi, anche se non lo ha seguito nella sua avventura di Italia Viva. Significativa la conclusione del post: "Lascio questo PD senza rancore, grato comunque a un partito che mi ha permesso straordinarie esperienze umane e politiche, e soprattutto a una comunità diffusa generosa e che mi porterò nel cuore. Lascio a testa alta, con la coscienza a posto e nel rispetto di quel partito e di quegli elettori che hanno creduto in me. Anzi, è proprio per questo che ove dovessi rientrare in Consiglio Regionale mi impegno fin d’ora a versare al PD la mia parte di contributo degli eletti, così come ho sempre fatto regolarmente in passato. Credo altresì che l’impegno civile sia un valore: almeno per me e per la mia famiglia lo è sempre stato. L’interessarsi di ciò che ci circonda, l’avere a cuore il destino della propria comunità, il portare il proprio mattoncino nel costruire qualcosa, l’esporsi per le proprie idee e convinzioni, la politica intesa come il mettersi a disposizione per un progetto più ampio e collettivo in cui si crede: in altre parole, la politica come valore anziché come disvalore costruita su pilastri come la coerenza del pensiero e il coraggio delle idee", ha scritto.

"Per tutto questo ho deciso di aderire ad Azione. Ho da sempre visto in Azione un contenitore “sano”, costruito dal basso, dalla sincera impronta liberale e riformista, che ha sempre anteposto i contenuti e la proposta alla demagogia e al populismo, e che non ha esitato a schierarsi apertamente in battaglie controcorrente quando le ha ritenute giuste. E in un mondo dove troppo spesso la dinamica politica è mossa “dagli interessi”, piuttosto che “dall’interesse”, per me è già abbastanza", ha poi concluso

