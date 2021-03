Covid in Umbria, sono 162 i nuovi contagi nel bollettino di oggi. Quattro morti e 397 guariti

Ale. Ant. 31 marzo 2021 a

Sono 162 i nuovi positivi in Umbria nel bollettino del 31 marzo. Quattro i decessi nelle ultime 24 ore (1256). Ancora in calo i ricoveri dei pazienti contagiati nei posti letto ordinari: -5 in un giorno. Siamo a 409. Stabili a 60 le terapie intensive, la stessa cifra dei giorni precedenti. Aumentano di 397 le persone guarite, gli attualmente positivi scendono di 239 e vanno abbondantemente sotto quota cinquemila. Esattamente a 4.806. Gli isolamenti scendono di 227. In tamponi molecolari effettuati sono stati 2.852 mentre gli antigenici 2792. Il tasso di positività sui primi è del 5,6%, sul totale dei test scende al 2,8.

Intanto in Umbria la prevalenza delle varianti si conferma anche nell'ultimo monitoraggio dell'Iss datato 18 marzo. Cala la brasiliana, che da 36,2% del report del 15 febbraio scende al 32%, aumenta l'inglese, che dal 55,1% sale al 64%. In totale dal 91,1% si arriva al 96% di prevalenza sulle varianti rispetto al ceppo originario. Ma i 50 mila vaccini in più promessi all'Umbria proprio per la presenza delle varianti non sono ancora arrivati. Il cuore verde era stato tra le prime regioni a segnalarlo.

La presenza delle varianti inglese e brasiliana, “caratterizzate da un aumento della velocità di trasmissione, fa sì che sia necessario mantenere dei comportamenti prudenti ed essere aderenti alle regole stabilite dalle autorità sanitarie”, spiega Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, commentando, in un videomessaggio, i dati sulla presenza delle varianti in Italia. L'Umbria dopo tre settimane con la provincia di Perugia in zona rossa e altre quattro in arancione rafforzata (con la chiusura delle scuole) è costretta a mantenere le restrizioni nonostante i dati siano migliorati e l'incidenza sia inferiore ai 250 casi per 100 mila abitanti, con un Rt a 0,81 (dato della scorsa settimana) tra i più bassi d'Italia.

