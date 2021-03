Terni, morte di Flavio e Gianluca: Romboli condannato a sette anni e due mesi

31 marzo 2021 a

Aldo Romboli è stato condannato dal gup del tribunale di Terni, Simona Tordelli, a sette anni e due mesi di reclusione, pena inflitta con la modalità del rito abbreviato, quindi con l’applicazione dello sconto di un terzo della pena.

E’ questa la sentenza pronunciata mercoledì 31 marzo 2021 nel procedimento a carico del 41enne finito davanti al giudice per la morte di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi Peralta, i due ragazzi di 15 e 16 anni spirati nell’estate 2020, dopo un’assunzione di metadone. Il pm, Raffaele Pesiri, aveva invece chiesto una condanna a 18 anni, ridotta a 12 dalla scelta del rito alternativo avanzata dal Romboli attraverso il proprio difensore.

Romboli doveva rispondere dell'accusa di morte come conseguenza di un altro reato, proprio in merito al decesso dei due giovani, trovati cadaveri nei rispettivi letti di casa, nella zona della Romita e al quartiere San Giovanni, nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2020. Morte che, secondo quanto ricostruito, sarebbe avvenuta a causa di un malore provocato proprio dall’assunzione di metadone. La Procura ha contestato al 41enne ternano il fatto di avere ceduto lui stesso la sostanza ai ragazzi. Circostanza questa che lo stesso Romboli aveva confermato già durante l’interrogatorio di garanzia avvenuto dopo l’arresto operato dai carabinieri di Terni. In particolare avrebbe ceduto metadone ai giovani al prezzo di 15 euro.

Contestualmente il 41enne doveva rispondere anche di spaccio di stupefacenti, per un altro episodio di cessione e consumo di metadone con i due giovani, avvenuto agli inizi di giugno 2020, ed allo spaccio di hashish e marijuana sempre nei confronti degli stessi e di un terzo minorenne. Circostanze, queste, emerse dalle indagini condotte dagli uomini del comando provinciale di Terni deil'Arma.

Romboli in questi mesi è stato agli arresti domiciliari in una comunità del Perugino, dopo che a gennaio 2021 il Tribunale del riesame di Perugia aveva respinto l’istanza della pubblica accusa di farlo tornare in carcere, confermando la misura cautelare dei domiciliari. Il condannato era difeso dall’avvocato Massimo Carignani, gli interessi dei familiari di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi curati dagli avvocati Fabio Massimo Guaitoli, Maurizio Filiacci e Giuliano Migliorati.

