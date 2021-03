Covid in Umbria, settimo parto cesareo per una donna positiva al Coronavirus

A.A. 31 marzo 2021 a

E' positiva al Covid e partorisce col settimo taglio cesareo. E' quanto accaduto all'ospedale di Perugia. La donna, straniera, era alla 38esima settimana di gravidanza. "L’intervento chirurgico si è dimostrato altamente rischioso e complesso in quanto la donna era al suo settimo parto cesareo", scrive in una nota l'azienda ospedaliera. Dopo una attenta valutazione clinica del caso è stata attivata una equipe multidisciplinare e programmato il taglio cesareo effettuato nella sala chirurgica dedicata al percorso Covid del blocco operatorio “Luigi Moggi”.

L’equipe diretta dal professor Sandro Gerli è stata coadiuvata dal medico anestesista e dal medico radiologo interventista oltre che dalle ostetriche di rifermento. Mamma e neonato, che non è risultato positivo al Covid, stanno bene e sono stati dimessi al proprio domicilio. La direzione generale dell’azienda ospedaliera di Perugia comunica che nell’anno 2020 ci sono stati 1836 nati (45 da madri positive al Covid-19) e di questi 488 assistiti con parto cesareo.

Intanto è stato pubblicato il 30 marzo sulla pagina ufficiale di Face Book e sul canale You Tube dell’Azienda Ospedaliera di Perugia il primo, dei dieci video, del progetto #Neonatologiainforma.

Il progetto di comunicazione sociale #Neonatologiainforma, voluto dalla dottoressa Stefania Troiani direttrice della struttura complessa di Neonatologia e terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Perugia, "si rivolge ai neogenitori ai tempi della pandemia - è scritto in un comunicato dell'ospedale - con lo scopo di fornire informazioni corrette e aggiornate su varie tematiche connesse all’allattamento materno e alla cura del neonato al fine di contrastare falsi miti e fake news. Nei dieci video, che verranno pubblicati l’ultimo martedì di ogni mese fino a dicembre, sono coinvolte tutte le figure professionali che operano nella struttura di Neonatologia (medici, infermieri, tecnici e operatori socio-sanitari, ecc.) le quali spiegano in maniera semplice e diretta la tematica trattata in quel mese. Le notizie divulgate si basano sulle ultime evidenze scientifiche con possibili suggerimenti per approfondire l’argomento trattato e riguardano due percorsi divulgativi paralleli: uno sulla promozione dell’allattamento materno e l’altro sulle problematiche legate alla cura del neonato".

