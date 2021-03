Da Perugia a Terni per andare a prostitute, il pensionato non paga: rissa e poi multa

31 marzo 2021 a

a

a

Un uomo di 82 anni è stato multato per essersi trasferito dalla provincia di Perugia a quella di Terni per andare a prostitute. Il pensionato si è provato a giustificare davanti ai carabinieri, sostenendo come la sua fosse "una necessità autocertificabile". Non sono stati (ovviamente) di questo avviso i militari che hanno quindi comminato il provvedimento. L'uomo della provincia di Perugia era alla ricerca di piacere che ha poi trovato (o almeno ha provato a trovare) in una 42enne di origine rumena e già nota peraltro alle forze dell'ordine.

Prostituzione di trans e donne: Doña Claudia, due patteggiamenti e una condanna

Ma evidentemente non tutto è andato per il verso giusto. Secondo la ricostruzione della vicenda, l'uomo non si è sentito pienamente soddisfatto del "trattamento sessuale" avuto dalla donna, così ha deciso di non pagarla. Da lì, come ci si poteva aspettare, ne è scaturita una lite furibonda fra i due, che ha richiamato l'attenzione, appunto, dei carabinieri di Terni. Sentiti i due, i militari hanno solo potuto constatare per entrambi la violazione amministrativa in materia di misure di contenimento anti Covid per l'inosservanza delle disposizioni di legge.

Video su questo argomento Sequestrato centro massaggi: era una casa di appuntamenti

L'uomo, che proveniva da un altro comune, si è giustificato con i carabinieri affermando che la sua era una necessità autocertificabile, mentre la donna si trovava a camminare in strada senza mascherina. Pure la rumena è stata multata. Nonostante la ferma convinzione del pensionato, i carabinieri non sono stati della stessa opinione e così hanno disposto la sanzione. Difficile capire se l'ottantaduenne resterà di questo parere anche in futuro; di certo prima di trasferirsi da Perugia a Terni per il richiamo ormonale, ci penserà almeno due volte. Nelle ultime settimane a Perugia erano state allontanate due prostitute e i trans di via Canali, con tanto di identificazione in questura. Effetto dell'operazione antiprostituzione che la polizia di Stato sta effettuando nella zona di Fontivegge.

Blitz anti prostituzione. E ad aprile scatta la nuova ordinanza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.