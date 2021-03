Terni, giovane donna incinta con grave cardiopatia partorisce con un cesareo d'urgenza

31 marzo 2021 a

a

a

Una donna incinta di 28 anni è stata salvata dai medici del Santa Maria insieme alla sua bambina. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando la 28enne, incinta alla 38esima settimana, è arrivata in ospedale a Terni con un iniziale travaglio, una pressione molto alta (250 di massima e 125 di minima) e affetta da una grave cardiopatia, la coartazione aortica ovvero un restringimento localizzato del lume (condotto del sangue) aortico. Vista la gravità della situazione, la gestante è stata ricoverata e sottoposta a tutti gli esami ostetrici necessari per effettuare un parto cesareo d'urgenza e in sicurezza.

Palermo, madre e neonato muoiono durante il parto. La spiegazione della clinica: "Evento imprevedibile"

E' stata necessaria anche una valutazione del caso, oltre che da parte dei ginecologi anche dal cardiochirurgo per l’elevato rischio di dissecazione aortica (malattia spesso fatale in cui lo strato interno della parete aortica si lacera e si separa dallo strato intermedio della parete stessa). Gli esami sono stati necessari per programmare il taglio cesareo da effettuare con urgenza a poche ore dal ricovero della giovane donna. I medici del Santa Maria hanno dovuto lottare contro il tempo perchè la 28enne stava rischiando gravi complicazioni. Allo stesso tempo i sanitari hanno monitorato le condizioni della bambina per non compromettere le condizioni di salute della nascitura.

Arezzo, mamma e figlio morti nel parto: 18 anni dopo continua la battaglia di Frido Guadagni per il cesareo non fatto

Dopo gli esami, vista la complessità del caso il parto cesareo, è stato eseguito nella sala operatoria cardiochirurgica dell’azienda ospedaliera Santa Maria, da una equipe medica che comprendeva sia ostetrici-ginecologi che cardiochirurghi, anestesisti e neonatologi.E così la bambina, di 2.610 grammi, è venuta alla luce, senza alcun problema. Sia la neonata che la mamma stanno bene, grazie al tempestivo intervento e professionalità del team di medici. Per un giorno la sala operatoria di cardiochirurgia, grazie alla collaborazione di tutti, compreso il personale infermieristico, si è trasformata in sala parto. In questo periodo di emergenza sanitaria non esiste soltanto il Covid-19 al Santa Maria. Basti pensare che dal primo marzo del 2020 al 29 marzo del 2021 sono stati eseguiti 13.671 interventi chirurgici di cui 2.099 in urgenza e 11.518 programmati.

Covid: Codogno un anno dopo - partorire in zona rossa, 'il terrore gli occhi delle neo mamme' (2)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.