Perugia, rapina alla farmacia di Ponte San Giovanni: dipendente minacciato con la pistola

Erano passate da poco le 14 di ieri, quando un uomo travisato, con la mascherina a coprirgli metà faccia e il cappuccio del giubbotto l’altra metà, è entrato nella farmacia di via della Scuola a Ponte San Giovanni e si è diretto verso le casse. aveva una pistola in pugno - saranno le indagini a stabilire poi, se si è trattato di un’arma vera o giocattolo - e puntandola contro il dipendente, gli ha intimato di consegnargli tutto i soldi contanti che c’erano nelle due casse. Il dipendente presente in quel momento all’interno della farmacia, non ha opposto resistenza al rapinatore che ha agito da solo e in maniera molto veloce.

Sotto la minaccia di quella che pareva a tutti gli effetti una pistola, il dipendente della farmacia ha consegnato il denaro al malvivente. In tutto circa 600 euro in contanti incassati nel corso della mattinata. In quel momento dell’interno del locale c’erano dei clienti. Nessuno, fortunatamente è stato ferito. Ma lo choc è stato enorme per tutti i presenti. Il malvivente, che ha parlato in italiano alla vittima e non aveva accenti stranieri, è poi fuggito verosimilmente a piedi per le vie della frazione perugina. E’ verosimile che nei pressi lo aspettasse un complice. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Perugia diretti dal maggiore Pierluigi Satriano e quelli della stazione di Ponte San Giovanni del comandante, Mirko Fringuello.

Dato che la farmacia è dotata di telecamere interne ed esterne di videosorveglianza, i militari hanno acquisito le immagini che ora gli potranno essere utili per individuare il malvivente.

