Covid in Umbria, il bollettino di oggi: 49 positivi e zero morti. Stabili i ricoveri in terapia intensiva

Sono 49 i nuovi positivi in Umbria in base al bollettino del 29 marzo. Zero i decessi nelle ultime 24 ore. Invariata la quota di 1.247 morti dall'inizio della pandemia. I ricoveri ordinari di persone positive sono cresciuti di sette, arrivando a 425. Resta ferma a 60 la quota dei pazienti Covid nelle terapie intensive. Siamo al 43% di occupazione secondo Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La media italiana è al 40% e il valore che rappresenta la soglia critica al 30%. L'Umbria nonostante i dati quasi da zona bianca continua ad avere questo indicatore in rosso. I nuovi guariti sono cresciuti di 132 unità. Gli attualmente positivi scendono di 83, andando sotto quota cinquemila, attestandosi a 4.980.

In calo anche le persone in isolamento: -120. In tutto sono 6.640. I tamponi effettuati con test molecolare nell'ultimo giorno monitorato sono 385, con test antigenici 441. In tutto sono 826. Un dato molto più basso rispetto alla media settimanale: la domenica infatti vengono testati quasi esclusivamente i soggetti sintomatici. Da qui anche i calo dei nuovi positivi. Il tasso di positività sui molecolari è al 12,7 mentre sul totale dei test è del 5.9%, in risalita rispetto al 3,5% sui tamponi complessivi (6,6 sui molecolari) del giorno precedente ma questo aumento è fisiologico proprio per il fatto che lo screening riguarda per lo più i sintomatici.

I casi complessivi di Covid in Umbria dall'inizio della pandemia sono arrivati a 50.560, test complessivi effettuati sono vicini ai 100.000. Per la precisione sono 968.402. Intanto la Fondazione Gimbe nel monitoraggio giornaliero che incrocia l'incremento percentuale dei casi nell''ultima settimana (21-28 marzo) con l'incidenza per 100 mila abitanti nelle ultime due settimana pone ora l'Umbria in coda alla classifica nazionale: dati migliori del cuore verde li hanno solo il Molise e la provincia autonoma di Bolzano.

