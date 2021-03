Terence Hill, auguri social di Salvini e Meloni per il compleanno dell'attore protagonista di don Matteo

29 marzo 2021 a

Terence Hill compie oggi 82 anni e Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno voluto festeggiare il compleanno dell'attore originario di Amelia con un post sui loro profili social. Terence Hill, nome d'arte di Mario Girotti, è nato a Venezia il 29 marzo 1939, da padre di Amelia e madre tedesca. Spalla storica di Bud Spencer in decine di film di successo tra gli anni Settanta e Ottanta, è anche sceneggiatore, regista e produttore cinematografico.

Don Matteo 13, a Spoleto inizio delle riprese a metà maggio

E' da sempre legato all'Umbria, dove è tornato a vivere nel 1945, alla fine della seconda guerra mondiale. Attualmente continua a recitare in film e fiction, tra cui l'ormai storica e consolidata serie di Don Matteo, arrivata quest'anno alla tredicesima edizione (inizialmente girata a Gubbio, poi ora a Spoleto). Oggi, nel giorno del suo compleanno, un augurio particolare è arrivato dai leader dei due maggiori partiti di centrodestra: Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e Matteo Salvini della Lega.

Un post dedicato sulle loro pagine facebook, molto seguite, che ha amplificato questa ricorrenza e prodotto migliaia di commenti dei loro follower, che hanno avuto così una ennesima occasione per celebrare il compleanno dell'attore e testimoniare una volta di più il grande affetto di generazioni di italiani verso uno degli attori nostrani più amati.Nel 1967 si è sposato con Lori Zwicklbauer, donna statunitense di origini tedesche e ha ottenuto così anche la cittadinanza americana. Con lei ha avuto un figlio, Jess Hill, nato nel 1969 e ne hanno adottato un altro nel 1973, Ross Hill, poi morto nel 1990 in un incidente stradale.

A differenza dell'amico Bud Spencer, da sempre dichiaratosi di centrodestra, Terence Hill non si è mai schierato politicamente, anche se, in talune occasioni, ha supportato candidati democratici negli Stati Uniti, come recentemente, nel 2020, nell'ambito delle elezioni presidenziali, quando ha partecipato assieme alla scrittrice Frances Mayes a una raccolta di fondi con varie personalità del mondo politico, sociale e culturale italo-americano a favore di Joe Biden.

