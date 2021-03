Terni, bandito armato assalta farmacia e fugge con migliaia di euro

29 marzo 2021 a

Rapinatore solitario in azione nella tarda mattinata di lunedì 29 marzo, a Terni, alla farmacia Aita in viale della Stazione. L’uomo, armato di pistola, si è fatto consegnare l’incasso dai farmacisti presenti e si è poi dileguato a piedi. Ancora da calcolare l’esatto importo del bottino. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini. Pare che la scena sia stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso della stessa farmacia. Non ci sono stati feriti, ma la paura tra i presenti è stata molta. All’interno, al momento del raid, non c’erano clienti. Il bandito che indossava una mascherina avrebbe tradito un'inflessione dialettale romana.

In aggiornamento

