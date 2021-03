Foligno, escursionisti dispersi sul monte di Pale: ritrovati e salvati dal Sasu

29 marzo 2021 a

Domenica 28 marzo, escursionisti dispersi, sono stati individuati e salvati dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria. Il Sasu è stato allertato dagli stessi tre escursionisti che si erano persi nella zona di Pale, nel territorio comunale di Foligno. E' stata immediatamente attivata la procedura di geolocalizzazione, mediante la quale, la Centrale operativa nazionale del soccorso alpino e speleologico - in funzione h24 ogni giorno per tutto l’anno - ha inviato ai dispersi un sms con un link che, aperto, ha segnalato la loro posizione.

I tre sono stati localizzati nei pressi del Fosso delle Cucuruzze, situato in un’area molto impervia, vicino alle falesie di arrampicata. Due le squadre del Sasu provenienti da Foligno e Spoleto, composte da tecnici, operatori e sanitari, che si sono recate sul posto, raggiungendo con rapidità il gruppo di escursionisti per prestare loro soccorsi ed aiutarli a ritrovare la strada per il rientro. Effettuati tutti gli accertamenti sanitari del caso, infatti, gli operatori del Sasu hanno ricondotto a valle gli escursionisti mediante l’utilizzo di tecniche alpinistiche. L’intervento si è concluso in meno di tre ore, fanno sapere dal Sasu, grazie all’sms locator che consente tempestivamente di individuare dispersi o persone che necessitano di soccorso in aree impervie. Il dispositivo di geolocalizzazione dà la possibilità, infatti, di individuare esattamente e immediatamente la posizione dei dispersi e quindi di poterli raggiungere per i soccorsi del caso e per il recupero.

Altri interventi hanno occupato il Sasu nel corso della settimana passata. Gli uomini si sono mobilitati per aiutare un ciclista che si è infortunato presso il Monte Malbe e per un uomo deceduto, il cui corpo è stato recuperato in un impluvio nei pressi di Orvieto. Come sempre gli uomini del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria sono disponibili e pronti in qualsiasi momento ad interventi di emergenza.

