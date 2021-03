Covid in Umbria, altri 162 positivi e quattro morti nel bollettino di oggi. Tornano a crescere le terapie intensive occupate

Ale.Ant. 28 marzo 2021 a

Sono 162 i nuovi positivi in Umbria nel bollettino del 28 marzo. I casi complessivi dall'inizio della pandemia salgono a 50.511. I morti nelle ultime 24 ore sono quattro. In totale 1.247. In calo i ricoveri dei positivi: passano da 429 a 425 in un giorno. In risalita le terapie intensive occupate da contagiati: siamo a 60 (+3). Il tasso si saturazione è al 42,5% (soglia critica 30%). I guariti aumentano di 282 in un giorno e gli attualmente positivi scendono di 124. In totale sono 5.063. In calo anche le persone in isolamento totale: -207 per una quota complessiva di 6.560.

I tamponi effettuati con test molecolare sono stati 2.453 nell'ultimo giorno monitorato mentre i test antigenici rapidi 2.059. Il tasso di positività solo sui molecolari è del 6,6%, sul totale dei test effettuati è invece del 3,5%. In aumento i pazienti positivi al Covid nelle Rsa dedicate: si passa da 74 a 78 nelle 24 ore. Resta stabile ormai da quattro giorni l'indice di letalità al 2,47.

Sul fronte della mortalità complessiva paragonata alla media degi cinque anni precedenti - calcolo che permette di ipotizzare l'incidenza del Covid sui decessi - nel mese di marzo (dall'1 al 16) l'aumento della mortalità nella città di Perugia (monitorata dall'Iss insieme ad altre 33 città italiane) è stato del 17% rispetto alla media attesa. Ossia 88 decessi osservati su 75 attesi. Tredici in più. nel mese di febbraio la percentuale di incremento era del 45%. Ossia 196 decessi certificati contro i 135 attesi in base alla media ponderata del lustro precedente. Nell'ultima settimana di marzo presa in considerazione (10-16 del mese) il tasso di incremento è sceso ancora: 42 i morti osservati a Perugia contro i 40 attesi nei sette giorni. Più della metà, ossia 22, ricadono nella fascia degli over 80, dieci in quella 75-84 anni, quattro in quella 65-74 e sei tra 0 e 64 anni.

