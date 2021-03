Perugia: risse, assembramenti e multe anti Covid in centro storico

Ale. Ant. 27 marzo 2021 a

Risse e scontri fra bande in centro storico. Decine di ragazzi identificati e mancato rispetto delle norme anticovid. Sono scappati all’arrivo dei carabinieri decine di giovani assembrati tra via Mattioli e piazza Piccinino ieri pomeriggio. Consumavano vino, superalcolici e cibo, come testimonia uno dei residenti. Uno è stato insultato quando ha chiesto ai giovani di mettere la mascherina. Poco prima c’è stato uno scontro tra bande in piazza Piccinino. Poi risse tra via Marzia e in piazza Cavallotti: qui si sono picchiate almeno tre persone ubriache. Molti si sono dileguati ma non tutti sono riusciti a scappare: alcuni sono stati identificati dalla polizia locale e dalla prociv, poi riconsegnati ai genitori. Segnalazioni di scontri tra bande sono state segnalate anche in altre aree dell’acropoli. Sono intervenuti anche agenti della questura. In piazza IV Novembre due uomini sono stati multati (400 euro) perché non portavano le mascherine.

Assembramenti sono stati segnalati anche nei principali parchi della città. Intanto ieri in Piazza Italia c’è stata anche la manifestazione di protesta del Fronte comunista Perugia, il Fgc e il coordinamento per la sanità pubblica per chiedere di cambiare il modo di gestire la sanità soprattutto in fase di emergenza Covid: chiesti tamponi e vaccini di massa, stabilizzazione del personale e potenziamento dei presìdi territoriali.

Intanto ieri sono entrate in servizio, tra parchi e acropoli, le pattuglie dei poliziotti in motocicletta della sezione controllo del territorio della questura. Sono stati perlustrati il parco Chico Mendez, il percorso verde il centro storico e corso Garibaldi. La questura di Perugia ha sanzionato in centro storico il titolare di un locale che vendeva alcolici dentro sacchetti di carta nascosto nella sala di un bancomat. Per l'uomo è scattata una sanzione di 400 euro. Nei giorni scorsi personale della centrale operativo aveva notato un andirivieni di giovani che stazionavano davanti un locale del centro storico per poi allontanarsi con dei bicchieri o delle bottiglie di alcolici.

