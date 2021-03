Umbria, la governatrice Tesei: "Ora i numeri sarebbero da zona gialla"

27 marzo 2021 a

a

a

La governatrice dell'Umbria, Donatella Tesei, è convinta che oggi (sabato 27 marzo) la regione meriterebbe di essere dichiarata zona gialla. A suo avviso i dati che sono stati presi in considerazione sino ad ora per la "suddivisione cromatica" dei territori, confermano che il territorio ha compiuto importanti passi avanti nella limitazione della diffusione dei contagi da Covid. Ma purtroppo in questa fase vengono considerate soltanto due diverse suddivisioni: arancione e rossa. E quindi occorre attendere e per forza di cosa adeguarsi.

In Umbria indice Rt tra i più bassi d'Italia: spiragli per la riapertura di tutte le scuole dopo Pasqua

La presidente sottolinea all'Agenzia Ansa che senza le ultime disposizioni che sono state imposte dal governo centrale per cercare di limitare una possibile ulteriore diffusione nel periodo di Pasqua, il territorio vivrebbe limitazioni molto diverse. Donatella Tesei conferma, inoltre, che ovviamente tutto il territorio avrebbe voluto trascorrere il periodo delle feste "secondo le nostre tradizioni", ma invece l'Umbria si dovrà adeguare.

Multe ai gestori di tre locali e ai clienti

E' vero, come sottolinea la governatrice, che questo è un periodo particolarmente sentito in regione e non solo per via delle tradizioni e dei riti religiosi. In assenza del Covid, infatti, la settimana pasquale di fatto dà il via alla stagione turistica, ma per il secondo anno consecutivo l'Umbria dovrà rinunciare a giorni molto importanti anche dal punto di vista economico. Ovviamente la speranza è che i numeri continuino a scendere e che il territorio regionale, così come quello nazionale, riesca il più velocemente possibile a tornare alla normalità. Tesei ribadisce inoltre che la prossima settimana rinnoverà la richiesta di avere un numero più alto di vaccini.

Il bollettino di oggi in Umbria: 222 positivi e sei morti. Calano ancora i ricoveri: -4

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.