Covid in Umbria, il bollettino di oggi: 222 positivi e sei morti. Calano ancora i ricoveri: -4

Sono 222 i nuovi positivi in Umbria nel bollettino del 27 marzo. Sei i morti nelle 24 ore monitorate (1.243 in tutto). I casi di contagio complessivi dall'inizio dell'epidemia hanno superato quota 50 mila e si attestato a 50.349. In calo i ricoveri dei positivi: -4, sono 429 in tutto. Stabili a 57 le terapie intensive. I nuovi guariti sono 279. Questo dato fa calare gli attualmente positivi di 63. Sono 5.187 in tutto. Le persone in isolamento calano di 140 (6.767). I tamponi molecolari effettuati nell'ultimo giorno sono stati 2.873, mentre i test antigenici 2.423. Il tasso di positività sui primi è al 7,7%, sul totale dei test effettuati è del 4,2%.

Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva da parte di pazienti Covid si conferma al 41%, in media con il dato nazionale ma comunque sopra la soglia di allerta del 30%. Il cuore verde, che ha numeri in controtendenza sul fronte epidemiologico, sconta ancora questo indicatore, che nell'ultimo mese è sceso ma senza rientrare nei ranghi della normalità. Nelle scorse settimane ha superato il 60%. In Umbria ancora non sono state attivate le 44 terapie intensive dei quattro moduli "Arcuri" (vengono ancora definiti così nonostante il commissario nazionale non sia più lui) in fase di allestimento negli ospedali di Perugia, Terni, Città di Castello e Foligno. Sono costati 8,2 milioni di euro alla struttura commissariale centrale.

Nel nosocomio di Perugia il modulo da dieci posti di terapia intensiva è stato allestito: mancano i collaudi. Nella prima fase verranno trasferiti i pazienti dell'anestesia 1 per permettere i lavori di adeguamento normativo nel reparto ospedaliero. Anche a Terni Stanno ultimando in queste ore i collaudi delle apparecchiature all'interno del modulo. L'entrata in funzione è attesa per la prossima settimana. Nessuna indicazione da Città di Castello. Anche a Foligno la consegna è annunciata per la prossima settimana.

