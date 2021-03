Covid, nel Perugino per la ripresa post emergenza ci sono progetti per 1,3 miliardi

27 marzo 2021 a

E’ stata scelta l’acqua per fare da testimonial alla nascita di una nuova generazione. E’ stata scelta Pretola perché lì che, nel segno dei vecchi mulini, nascerà una centrale idroelettrica capace di alimenterà in modo più sostenibile il capoluogo. Il Comune di Perugia, insieme alle altre amministrazioni vicine (Corciano, Torgiano, Deruta e l’Unione del Trasimeno) e all’Università degli studi, ieri ha presentato Next Generation. Un dossier di 273 pagine dove sono riportati progetti e interventi strategici del Perugino, del Trasimeno, dell’Università degli studi realizzabile con i fondi Next generation Eu - Recovery Plan per un ammontare complessivo di 1,3 miliardi. Politiche integrate, visioni comuni, progettualità condivisa sono le modalità che hanno portato alla stesura finale. “Non solo i piccoli comuni hanno bisogno del capoluogo, - ha detto il sindaco Romizi - ma anche Perugia ha bisogno di recuperare il rapporto con i territori circostanti. Il percorso è avviato, dobbiamo avere la tenacia e la costanza di perseguirlo”. “Facendo squadra” hanno ribadito gli altri nei loro interventi.

Nelle 273 pagine c’è di tutto. Sembra un libro dei sogni che questa volta dovrebbero diventare realtà. Cinque le linee guida: digitale e innovazione; rivoluzione verde e transizione ecologica; mobilità; istruzione e sociale e salute. Comune denominatore lo sviluppo del territorio e dei servizi alla comunità (Il link per visionarli). Nella sezione “verde” tra i piani in cui si investe di più, 120 milioni, c’è la gestione ottimale delle acque del Chiascio e stabilizzazione dei livelli del Trasimeno. Sempre in materia di verde da evidenziare la nuova centrale idroelettrica nel Parco fluviale del Tevere che nascerà dagli antichi mulini. Budget 14 milioni. Sulla mobilità spuntano 170 milioni, divisi in due progettualità, per il Bus Rapid Transit, tratta Fontivegge-Girasole e Fontivegge-Castel del piano. Ambizioso il piano di riqualificazione che riguarda l’Università. Il nuovo modello propone la concentrazione del polo umanistico nell’acropoli e hub innovativi a fare da satelliti, tra i quali il polo scientifico che nascerà in via del Giochetto. A parlarne sono stati lo stesso rettore Maurizio Oliviero e il professore Paolo Belardi.

Nel campo della salute tre progetti in particolare per un totale di 73 milioni: piattaforma di teleassistenza e medicina; inoltre una piattaforma regionale per rafforzare la medicina di comunità e di territorio e la nascita di una nuova residenza sanitaria nell’ex fornace Ferrini e nel nuovo padiglione vicino a Piscille. “Con Next Generation - ha detto l’assessore Giottoli, coordinatore del progetto - si sono voluti creare i presupposti per il futuro del nostro territorio, in termini di infrastrutture e di sviluppo economico, ma anche di fruibilità e di qualità della vita dei nostri cittadini”.

