Covid Umbria, 320 nuovi positivi e cinque morti. La curva dei ricoveri continua a scendere: il bollettino di venerdì 26 marzo

In Umbria le curve dei ricoveri e dei decessi cominciano lentamente a scendere. Lo hanno detto, venerdì mattina in conferenza stampa, gli esperti del Nucleo epidemiologico, lo confermano i numeri pubblicati sulla dashboard della Regione. Sono 320 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 4.344 tamponi eseguiti, 232 i guariti, cinque i morti. Diminuiscono gli ospedalizzati che diventano 433, cinque in meno rispetto al giorno precedente. Sei in meno quelli ricoverati nelle terapie intensive. L’indice Rt è a 0,81 (al di sotto della media mobile nazionale dello 0,96), e l’incidenza per 100mila abitanti ha registrato nell’ultima settimana un calo, attestandosi a 137,68, una delle più basse a livello nazionale. In discesa anche numero dei positivi, ricoveri e decessi.

“Dati che attestano come l’Umbria, grazie al monitoraggio continuo e alle misure prese nei vari ambiti istituzionali e sanitari – spiega il direttore regionale alla Salute, Claudio Dario – sia riuscita a gestire nella maniera migliore la terza ondata della pandemia, nonostante la presenza di varianti quali quella inglese e brasiliana, quest’ultima particolarmente aggressiva e contagiosa, presente in Umbria nel 36% dei casi con picchi del 60 per cento in alcuni contesti, a fronte del 4,3 per cento a livello nazionale”.

Prosegue intanto la campagna vaccinale. Sempre nel corso della conferenza stampa di venerdì, la presidente Donatella Tesei ha spiegato come “la Regione Umbria abbia sempre seguito le linee guida nazionali dei Piani vaccinali antiCovid che si sono succeduti e ora che, con il nuovo Governo e il nuovo Commissario straordinario per l’emergenza, sono state modificate per imprimere un’accelerazione alle somministrazioni, evidenziando la necessità di procedere per fasce d’età oltre che per alcune categorie precedentemente individuate e confermate, le abbiamo adottate dopo averle condivise in sede di Conferenza Stato-Regioni". Proprio nella mattina di venerdì, la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento del piano.

