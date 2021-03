Dante, a Foligno convegno e donazione alla biblioteca a 650 anni dalla prima stampa della Divina Commedia

26 marzo 2021 a

a

a

E’ cominciata giovedì 25 marzo anche a Foligno la celebrazione del settecentenario dalla morte di Dante Alighieri con il Dantedì. Un appuntamento molto sentito in città. Caratterizzato da un convegno online sul sommo poeta con il professore Ferroni e dalla decisione di collocare una macchina per fare biglietti da visita di inizi Novecento proprio nella biblioteca dedicata a Dante Alighieri.

Giornale tedesco contro Dante: "Arrivista e plagiatore". Meloni: "Inaccettabile"

Ad aprire l’anteprima delle giornate dantesche è stato Giulio Ferroni, critico letterario e storico della letteratura, che in un incontro online a cui hanno partecipato anche l’assessore alla cultura Barili, il responsabile scientifico e curatore delle Giornate dantesche 2021 Cristiana Brunelli e Pierluigi Mingarelli della Festa di Scienza e filosofia, ha presentato il suo libro “L’Italia di Dante”. Una manifestazione, quella delle giornate dantesche, che per Foligno ha una valenza ancora più importante rispetto a tutte le altre città d’Italia. L’11 aprile del 1472, infatti, venne stampata la prima copia della Divina Commedia, proprio dove ora sorge il Museo della Stampa, da Giovanni Numeister insieme ad Evangelista Angelini di Trevi, con la collaborazione dello zecchiere folignate Emliano Orfini.

Video su questo argomento Dante, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro mette in musica il V Canto dell'Inferno

C’è di più. Il Comune di Foligno, proprio per suggellare il rapporto tra la città e la stampa, ha ricevuto in dono una macchina da stampa manuale per biglietti da visita, perfettamente funzionante, proveniente dalla tipografia fondata agli inizi del Novecento dal tipografo ed editore Umberto Terenzi. Ad effettuare la donazione della macchina, la cui fabbricazione potrebbe risalire anche un periodo antecedente alla nascita della tipografia, è stata la nipote Barbara Terenzi. La macchina, di dimensioni 30x60x70 centimetri e di valore stimato dal Servizio Musei in circa 1.200 euro, sarà collocata in uno spazio al piano terra della biblioteca comunale Dante Alighieri per essere esposta al pubblico e testimoniare il legame della città con la stampa e l’arte tipografica. Il Comune di Foligno dispone infatti di altre antiche macchine da stampa che risalgono a fine ‘800 e inizi ‘900. Costituiscono una specifica sezione del Museo della Stampa e vengono utilizzate per dimostrazioni pratiche ed attività didattiche.

Dante Alighieri, l'omaggio di Roberto Benigni al Quirinale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.