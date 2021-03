Città di Castello, non rispettano le norme anti Covid: otto multati

Paolo Puletti 26 marzo 2021 a

In troppi non rispettano le normative anti Covid e così otto vengono sanzionati. Altri 13, invece, sono stati multati per violazione del del codice della strada nel corso dei controlli effettuati in Altotevere dai carabinieri della compagnia di Città di Castello. Negli ultimi giorni, otto sono le persone a cui è stata contestata la violazione amministrativa derivante dall’inosservanza delle prescrizioni in materia di contenimento da Covid 19. Di questi sette, alcuni dei quali a Pietralunga, hanno ignorato il divieto di spostamento tra Comuni, mentre uno ha violato il coprifuoco in vigore dalle 22 alle 5. Se non recidivi avranno tutti una sanzione di 400 euro.

Le operazioni di controllo del territorio hanno visto impegnate le pattuglie della varie stazioni, da San Giustino a Umbertide. In materia di trasgressioni al codice della strada, tredici sono state le violazioni contestate, rilevate in particolar modo dagli equipaggi del nucleo radiomobile della compagnia tifernate. Due, entrambe a Città di Castello, per il comportamento particolarmente pericoloso di guidare facendo contemporaneamente uso del cellulare.

Altre due, sempre a Città di Castello, per guida in stato di ebbrezza alcolica; nel primo caso un 46enne che si è messo al volante con un tasso alcolemico pari a 1.81 grami/litro quando il massimo consentito è 0,5; nel secondo caso un 49enne si è messo alla guida del proprio mezzo con un tasso alcolemico di 3.05 grammi/litro, quindi ben 6 volte oltre il consentito, provocando per di più un incidente. In due casi, a Città di Castello e Citerna, sono stati sanzionati un 37enne e un 53enne, sorpresi alla guida con patente scaduta; in un altro caso è stato denunciato un albanese di 21 anni che aveva alterato il numero di targa. Le altre sanzioni, sono riconducibili a violazioni del codice della strada. C’è da dire che i controlli saranno intensificati anche nel fine settimana che si apre stasera. Riguarderanno tutto l’Altotevere.

