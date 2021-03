Terni, riapre dopo 25 anni la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Lavori eseguiti dai volontari

26 marzo 2021 a

Dopo due anni di lavori di ripulitura e consolidamento, effettuati con grande impegno e dedizione dai volontari della confraternita “San Giuseppe e San Francesco di Paola”, guidata da padre Angelo Gatto, riapre al culto la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Terni, sita presso il parco delle Grazie, nel polo Geriatrico-Hospice di viale Trento.

Sabato 27 marzo, alle ore 17, sarà il vescovo della Diocesi Giuseppe Piemontese a officiare la prima messa a 25 anni dalla chiusura. Sarà possibile partecipare alla celebrazione solo su invito, vista la capienza ridotta della chiesa a 60 posti per le disposizioni anti-Covid. Sarà, comunque, possibile seguire la celebrazione profilo Facebook di padre Angelo Gatto e sulla pagina Facebook e canale Youtube della diocesi di Terni-Narni-Amelia. La regolare celebrazione delle messe riprenderà dopo la Pasqua. La chiesa di Santa Maria delle Grazie è attualmente di proprietà dell’Azienda Usl Umbria 2 che ne ha concesso alla Confraternità a titolo gratuito l’utilizzo per attività religiose, il culto della fede cattolica, attività formative, ricreative e di tipo spirituale, ha un grande valore storico-artistico, oltre che spirituale per i fedeli ternani, molti dei quali la sceglievano per la celebrazione del matrimonio.

La posa della prima pietra della chiesa avvenne nel 1474 così come profetizzato da San Bernardino da Siena in visita alla città. La facciata della chiesa risulta semplice e realizzata in conci calcarei, con apertura centrale. È preceduta da un portico oggi ridotto a quattro arcate. La confraternita “San Giuseppe e San Francesco di Paola” è un’associazione di fedeli stabilmente costituita nella Diocesi di Terni-Narni-Amelia, la cui cura pastorale è affidata al priore, padre Angelo Gatto, sotto l’autorità del vescovo diocesano. La confraternita ha come fini principali la santificazione dei confratelli, l’esercizio del culto pubblico e la promozione di opere che parlano della presenza di Dio attraverso la speranza, la carità e la fede.

