Covid in Umbria, nuovi cluster alle scuole elementari. Medie e superiori restano chiuse

“La Regione Umbria non riaprirà le scuole medie e superiori, prima delle vacanze di Pasqua, anche se i dati sono in miglioramento”.

Parola dell’assessore regionale all’Istruzione, Paola Agabiti, che ribadisce la tempistica dell’ultima ordinanza regionale, secondo cui “a decorrere dal 22 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021 in tutto il territorio regionale le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”.

Non così in altre regioni: Veneto e Lazio, in caso di ritorno in arancione, annunciano le riaperture (Lazio fino alle medie comprese) anche per soli tre giorni prima delle vacanze. Come da Dpcm. E per l’Umbria la riconferma nella stessa fascia di colore è nei numeri. Ma nel rispetto del principio di precauzione, con il parere del Cts contrario a riaprire anche medie e superiori (e individuando il rischio anche per le elementari, riaperte in 35 comuni), Palazzo Donini sceglie la strada della chiusura. Se ne riparla dopo le feste di Pasqua.

Il piano d’emergenza scuola per la fase 3 in Umbria è entrato a regime ma non è previsto il tampone a tempo zero in classe. Gli istituti non sono pronti a livello logistico: si attiva il tampone nelle 24 ore successive alla scoperta del primo caso. Classe in quarantena per un giorno e se il positivo resta uno soltanto scatta l’isolamento e gli altri riprendono le lezioni. Se è più di uno si definisce cluster e l’intera classe sarà in quarantena per 14 giorni, fa sapere il responsabile scuole nella task force regionale, Emilio Abbritti. E’ quanto successo nella scuola elementare di Ammeto, a Marsciano: due bambini positivi, contagio avvenuto all’esterno. Il padre di uno dei due, risultato contagiato, sarebbe stati sintomatico da venerdì. Infanzia chiusa a Compignano, altro caso. “Stiamo aspettando i risultati per due tamponi in due primarie di Perugia”, spiega Abbritti. Sono i primi casi in cinque giorni di riapertura.

