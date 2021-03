Perugia, reddito di cittadinanza: furbetto finisce in tribunale. Chiesto il rinvio a giudizio

25 marzo 2021 a

E’ finito in udienza preliminare al tribunale di Perugia, indagato per una presunta violazione della legge speciale sul reddito di cittadinanza. Lui è un 71enne del Perugino. Il classico "furbetto" dell’Rdc, secondo la Procura. Ma davanti al gup ha spiegato di essersi accorto solo dopo aver percepito i primi assegni di non avere i requisiti da beneficiario.

A questo punto avrebbe chiesto a Inps di sospendere il trattamento. Senza esito. E’ pronto a far testimoniare un parroco, già direttore del centro Caritas a cui si appoggiava: l’avrebbe accompagnato negli uffici dell’Istituto di previdenza. Il giudice, Angela Avila, ha disposto un supplemento istruttorio, su richiesta della difesa - rappresentata da Pietro Gigliotti - che chiede il proscioglimento. Per l’accusa, presente con il Procuratore capo, Raffaele Cantone, si deve disporre il rinvio a giudizio.

Questo perché “nella dichiarazione indirizzata al ministero del Lavoro per la legge sul Reddito di cittadinanza dichiarava falsamente di risiedere in Italia da almeno due anni dal momento della presentazione: situazione non corrispondente a quanto accertato dalle indagini dell Gdf dalle quali risultava che l’uomo era rientrato in Italia dalla Thailandia il 31 gennaio 2019”, è scritto nel capo di imputazione. Secondo Gigliotti proprio al momento della scoperta del requisito mancante il suo assistito ha provato a rinunciare agli assegni. Ma non c’è riuscito, perché prima serviva accertarlo. Ed è arrivata la Finanza. La misura, introdotta dal primo governo Conte, quello sostenuto da M5S e Lega, è stata inoltre rifinanziata per un miliardo di euro nell'ambito delle iniziative previste dal decreto Sostegni, che ha destinato 32 miliardi di scostamento di bilancio per aiutare l'economia e le categorie più colpite dal Covid. Tra le altre misure, anche il prolungamento della cassa integrazione in deroga con causale Covid 19 e altre mensilità per il reddito di emergenza.

