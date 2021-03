Covid in Umbria, partono le cure con gli anticorpi monoclonali: atteso il primo paziente

Alessandro Antonini 25 marzo 2021 a

Da almeno 24 ore in Umbria sono somministrabili gli anticorpi monoclonali. E’ atteso il primo paziente. Ma c’è un problema per il trasporto in ambulatorio: va fatto in ambulanza e occorre attivare il servizio. “Siamo pronti da oggi (ieri, 24 marzo) per effettuare le terapie. Ne abbiamo 56 già consegnati, la struttura ospedaliera è operativa”. E’ quanto afferma la professoressa Daniela Francisci, primaria delle malattie infettive del Santa Maria della Misericordia. “C’è un problema da risolvere”, aggiunge Francisci, ed è quello “del trasporto dei pazienti nell’ambulatorio”. Le ambulanze del 118 non possono essere attivate per questo. Occorre un accordo con gli enti del trasporto sanitario: Croce rossa, Misericordia e Anpas.

Nel frattempo i medici di base che ravvisano le condizioni per il trattamento con i monoclonali iscrivono i pazienti nell’anagrafica istituita a malattie infettive per attivare il servizio.

Delle 56 dosi disponibili 28 andranno a Terni. “Si tratta di una somministrazione ‘one shot’ (un solo colpo) e avviene nell’ambulatorio 17 dell’ospedale di Perugia, accessibile dall’esterno”, spiega il direttore della farmacia del Santa Maria di Perugia, il dottor Alessandro D’Arpino. Che spiega come quelli in dotazione alle strutture sanitarie del cuore verde siano della compagnia farmaceutica statunitense Eli Lilly. A livello nazionale ne sono stati acquistati 150.000 dalla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

Gli anticorpi monoclonali sono i farmaci somministrati all’ex presidente Usa Donald Trump: secondo alcuni studi riducono complicanze e il tasso di ospedalizzazione se utilizzati nella prima fase del contagio. Sono indicati in via precauzionale per i soggetti con un quadro clinico a rischio ricovero.

Altre 196 dosi sono attese nei prossimi giorni: in questo caso si tratta di anticorpi monoclonali combinati.

I centri prescrittori in Umbria sono quattro: Terni e Spoleto, nei reparti di medicina Covid, più Perugia e Castello, negli spazi afferenti i reparti di malattie infettive.

