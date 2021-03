Suarez, il Riesame respinge ancora il ricorso della prof Spina contro la sospensione

Ale.Ant. e Fra.Mar. 25 marzo 2021 a

Stefania Spina, la professoressa di Luis Suarez nell’esame “farsa” all’Università per Stranieri, resta sospesa fino al 4 agosto. Lo ha decretato il tribunale del Riesame, che il 23 marzo ha respinto il secondo ricorso della difesa della docente contro l’interdittiva di otto mesi emessa a dicembre dal gip del tribunale di Perugia. L’appello in questione è stato presentato contro l’ultimo no del gip, Piercarlo Frabotta messo nero su bianco il 22 febbraio, una settimana dopo l’interrogatorio di Spina. Per il giudice delle indagini preliminari la prof è ancora a rischio di reiterazione del reato. Il Riesame (presidente Giuseppe Narducci, Alberto Avenoso e Emma Avella a latere) ha confermato la linea, rigettando la richiesta di revoca della “misura interdittiva della sospensione di otto mesi dai pubblici uffici di professore ordinario presso l’università per Stranieri di Perugia e il centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche”.

Spina, difesa dal professor David Brunelli, durante l’interrogatorio di metà febbraio aveva respinto le accuse a suo carico, sostenendo di non aver mai chiesto alla collega docente Dianella Gambini - diventata prorettrice dopo le dimissioni di Giuliana Grego Bolli - di manomettere il verbale della commissione d'esame. La docente aveva anche negato di aver fornito un "copione" da seguire durante l'esame di Luis Suarez. Ma di aver inviato un pdf “con il materiale utilizzato a lezione”al calciatore.

In merito alle intercettazioni telefoniche, la docente di italiano aveva chiarito di aver utilizzato espressioni superficiali, in nessun modo influenti sul suo comportamento.

Il gip Frabotta in prima istanza aveva rigettato la richiesta di revoca della misura interdittiva sottolineando come "Spina ha mostrato una propensione ad attivarsi autonomamente rispetto a eventuali pressioni del direttore generale Simone Olivieri e della rettrice (dimissionaria) Grego Bolli". Sul fronte amministrativo contro la sospensione di nove mesi prodotta dall’ateneo, Spina ha presentato ricorso al Tar. L’udienza prevista il 16 marzo è stata rinviata a maggio.

