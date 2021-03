Terni: nuovo punto vaccinazioni, Usl e Comune cercano una soluzione alternativa al Paladivittorio

Giorgio Palenga 25 marzo 2021 a

“L’emergenza sanitaria e la salute di noi tutti hanno sicuramente la priorità, così come formulo ovviamente l’auspicio che si possa procedere il più speditamente possibile alla vaccinazione di tutta la cittadinanza. Ma nella scelta di un nuovo punto vaccinale della città si tenga conto di tutti gli aspetti”. A parlare è Riccardo Seconi, delegato per la provincia di Terni della Federazione pallacanestro, dopo che il PalaDiVittorio, unico impianto indoor a norma della città per ospitare campionati nazionali, è finito in “pole position” per diventare centro vaccinale e affiancare via Bramante e ospedale.

Attualmente nell’impianto hanno ripreso ad allenarsi e a giocare le ragazze della Pink Basket, che disputano la serie B nazionale, e il calcio a 5. Ma una volta allentate le restrizioni, è proprio al PalaDiVittorio che si incentrerebbe il fulcro della ripresa anche dell’attività giovanile di queste due discipline, oggi sospesa. “Leggo che si stanno facendo valutazioni relative anche ai parcheggi e alla viabilità - prosegue Seconi - e so che all’esame di Usl e Comune ci sono anche soluzioni alternative. Ebbene, chiedo che sul piatto della bilancia, tra le varie valutazioni che verranno fatte, ci si metta pure l’impossibilità di portare avanti l’attività di due discipline sportive, come la pallacanestro e il calcio a 5. E’ vero che in altre città d’Italia la scelta è ricaduta proprio su palazzetti dello sport, come ad esempio a Firenze il PalaMandela, ma si tratta di realtà che hanno altri impianti più piccoli omologati anche per competizioni nazionali. Da noi, invece, il PalaDiVittorio è al momento l’unica risorsa. Le Pink, ad esempio, dovrebbero andare a giocare le partite casalinghe fuori Terni, con tutto quello che comporterebbe, specie in questo periodo. O addirittura ritirarsi dal campionato!”.

Di soluzioni alternative, a quanto è dato sapere, Comune di Terni e Usl Umbria 2 ne hanno già valutate diverse, scartandole però una dietro l’altra, ciascuna per un motivo o per l’altro. Oggi è in programma un nuovo sopralluogo in una struttura della Cassa Edile, comunque non lontana dal centro e ben servita dal punto di vista della viabilità e dei parcheggi.

