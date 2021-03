Città di Castello, punto vaccinale nella palestra del Salviani

25 marzo 2021 a

Il cantiere è aperto e basta solo completarlo e poi il punto vaccinale, il secondo tanto atteso a Città di Castello, nella palestra del polo tecnico Salviani sarà realtà e si spera subito operativo. “Possiamo finalmente dire con grande soddisfazione che la settimana prossima aprirà il secondo punto vaccinale a Città di Castello, nella palestra dell’istituto Ippolito Salviani”. E’ l’annuncio dato dal sindaco Luciano Bacchetta, che ha parlato di “un segnale importantissimo, con cui dovrà coincidere anche la necessaria disponibilità di vaccini da somministrare, sulla quale giungono indicazioni incoraggianti”.

“Città di Castello avrà i due luoghi per la vaccinazione che sono necessari per servire la popolazione tifernate e quella dell’Alta Valle del Tevere, un risultato importante che non era scontato, vista l’apertura a Umbertide di un punto vaccinale non previsto all’inizio”, ha puntualizzato Bacchetta nel ringraziare l’Usl Umbria 1, “che si è trovata a fronteggiare emergenze significative dal punto di vista organizzativo e logistico” e anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil, “che ci hanno affiancato in questa battaglia. Il secondo punto vaccinale, dopo quello del Cva di Trestina, era un obiettivo indispensabile - ha puntualizzato Bacchetta - che abbiamo chiesto con grande forza non per motivi campanilistici, ma per il dovere di assicurare un’adeguata copertura alle esigenze di vaccinazione di un’ampia fascia di popolazione di Città di Castello e dei Comuni a nord del comprensorio, Citerna e San Giustino, alla quale sarà messa a disposizione una sede comoda, con una dotazione di parcheggi adeguata, in cui sarà possibile gestire al meglio le operazioni di somministrazione dei sieri. Ringrazio gli operatori tecnici dell’Usl Umbria 1, a cominciare dai responsabili, che si sono impegnati con grande abnegazione per rendere operativa in tempi molto brevi la palestra del Salviani”, ha rimarcato il sindaco Bacchetta.

Che poi ha espresso la convinzione che “anche tante polemiche relative alle priorità nella somministrazione dei vaccini e alle categorie interessate, siano destinate a stemperarsi”.

