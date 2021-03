Covid in Umbria, bollettino del 24 marzo: 225 nuovi positivi e due morti. Occupazione rianimazioni sotto il 50%

Ale. Ant. 24 marzo 2021 a

a

a

Sono 225 i nuovi positivi in Umbria nel bollettino del 24 marzo (aggiornato alle 11:04). Il 29% in più rispetto ai 174 del giorno precedente. I morti nelle ultime 24 ore monitorate sono stati due (1.229 in tutto). I nuovi guariti aumentano di 362, questo fa calare gli attualmente positivi di 139. In calo anche la pressione sugli ospedali: i ricoveri ordinari diminuiscono di due (448) e le rianimazioni di uno (66). Scende il numero delle persone in isolamento: -143. Sono 6.854 in tutto. I tamponi effettuati con test molecolare sono 3.485, gli antigenici rapidi 2.567. Il tasso di positività sui primi è del 6,4%, sul totale del test effettuati è del 3,7%.

Umbria, altre 10 quarantene obbligatorie per la festa di compleanno abusiva

Intanto la percentuale di occupazione di pazienti Covid dei posti letto di terapia intensiva è scesa per la prima volta dopo più di due mesi sotto il 50%. Siamo al 48%, dati Agenas aggiornati al 23 marzo. Il 3 dello stesso mese la quota era al 59%. Siamo però ancora lontani dal valore soglia, pari al 30%, e anche dalla media nazionale al 39%.

Umbria, riaprono le scuole elementari in cinque distretti: ecco l'ordinanza

Prosegue anche a marzo la tendenza in crescita della mortalità totale a Perugia rispetto alle medie dei cinque anni precedenti. Nel monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità in 33 città dal 3 al 9 marzo. Perugia ha visto 42 decessi su una quota attesa di 32. Di questi 3 si sono verificati nella classe di età 0-64 anni, 3 in quella 65-74, 15 nella classe 75-84 e 21 tra i più 85 anni. Sono stati 196 i decessi osservati nel comune capoluogo a febbraio, 61 in più rispetto ai 135 attesi. Una variazione percentuale del 45%, la più alta a livello nazionale nel mese considerato. C'è da dire tuttavia che l'indice di letalità standardizzato per fasce di popolazione resta sotto il 3% (2,74) quindi sotto la media nazionale, che si attesta sopra al 3% dall'inizio della pandemia.

Umbria, arrivate le prime 56 dosi di anticorpi monoclonali: istituiti quattro punti di cura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.