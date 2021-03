Terni, asta per Villa Palma: presentata offerta da una cordata di imprenditori locali capeggiati da Marcangeli

Maria Luce Schillaci 24 marzo 2021 a

Fumata bianca, dopo anni di aste andate deserte, per Villa Palma, storico edificio cinquecentesco di Terni, che è stata aggiudicata a una cordata di imprenditori, tra cui figura in primo piano Giunio Marcangeli. Per la villa e il parco circostante è stata presentata un'offerta pari a 323 mila euro.

Il compendio immobiliare, per la precisione, è composto da una villa storica gentilizia, con annesso parco e terreni agricoli posti in località Colle dell’Oro, vocabolo Palmetta. Finisce dunque un vero e proprio calvario per questo bene storico della città ora destinato a una nuova rinascita che, vista anche la vocazione imprenditoriale di chi si è conquistato il bene, potrebbe essere destinato al settore turistico e ricettivo. La prima asta risale al 2018. Villa e parco storico appartengono ai beni vincolati dalla legge 42 del 2004. Il valore di stima ammontava a 2.013.600 euro e la prima asta si era tenuta il 18 settembre del 2018.

Anni e anni di degrado, con balordi che hanno nel tempo depredato mobilio e deturpato i pregiati affreschi di cui resta appena l’ombra, e ancora, progetti su progetti, dalla clinica medica al centro sportivo.

Tutto a vuoto, fino a oggi: “È una bellissima notizia che aspettavo in trepidante attesa – dichiara esultante Michele Rossi, consigliere comunale di Terni Civica che per anni ha fatto di Villa Palma uno dei suoi cavalli di battaglia -. Non trattengo l'euforia e la gioia. Per anni mi sono battuto per tenere alta l'attenzione sul prezioso bene e perché fosse messo in sicurezza dalla proprietà in modo da scongiurarne la perdita definitiva. Quindi oggi è una bellissima giornata di primavera per chi come me crede del valore storico e architettonico della antica dimora. Fa altrettanto piacere sapere dalle prime notizie che l'aggiudicazione sembra a favore di una cordata di imprenditori ternani. Se così, ci da sicurezza sul fatto che ne riconoscano anche il grande valore affettivo che quel luogo ha per la città. E che nel futuro della villa, con la sua ritrovata bellezza, possa esserci una possibile fruizione pubblica. A loro va un grande ringraziamento e incoraggiamento per la sfida imprenditoriale che li attende. Mi piace pensare – conclude - che oggi la città si riappropria di uno dei suoi luoghi del cuore”.

L’imprenditore Marcangeli mette dunque a segno un altro importante colpo per la ripresa di Terni e del suo territorio: già artefice dell’operazione che ha portato alla creazione del Cospea Village, autore del cantiere che sta riportando a nuova vita la fontana di piazza Tacito per la parte del museo interrato, proprietario di alberghi e ‘salvatore’ anche del Tulipano, ora mette la firma anche su Villa Palma: “Ho sempre lottato e creduto che questa città può farcela – ha detto – io non mi sono mai tirato indietro”.

