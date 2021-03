Umbria, stop alla prenotazione dei vaccini per tutte le categorie essenziali

Francesca Marruco 24 marzo 2021 a

a

a

"Il Commissario straordinario regionale per l’emergenza coronavirus, Massimo D’Angelo, ha dato mandato di sospendere, con effetto immediato, la possibilità di prenotare la vaccinazione anti Covid-19, mediante Astrazeneca, per tutte le categorie dei servizi essenziali". E' quanto si legge in una nota della Regione arrivata stamani alle 12. Nello stesso comunicato sta scritto che: "Rimangono aperte le prenotazioni per le categorie prioritarie, già individuate nel nuovo piano vaccinazioni nazionale: personale docente e non docente, scolastico e universitario; personale delle Forze Armate, personale di Polizia e dei Servizi Penitenziari".

Vaccini, agli avvocati le dosi avanzate. Ma è polemica

La comunicazione arriva dopo tre giorni particolarmente convulsi sulla gestione delle vaccinazioni, con particolare riferimento alla questione avvocati che ha portato ance all'apertura di un'inchiesta interna alla Usl Umbria 1 dal momento che la dirigente domenica mattina per coprire alcuni posti rimasti scoperti ha chiamato il fratello legale e non un qualsiasi rappresentante dell'Ordine, come invece accaduto il giorno prima da parte della Asl che aveva inviato una Pec all'Ordine appunto in cui si comunicava che a Città di Castello e Bastia c'erano dosi disponibili. In quel caso l'Ordine ha comunicato la possibilità a tutti i legali con studio in quelle zone. Salvo scoprire in seguito che, almeno a Città di Castello sono andati anche avvocati di Perugia, che quindi non erano stati invitati con il criterio scelto dall'Ordine.

Umbria, in arrivo oltre 60 mila vaccini entro la fine del mese

Proprio stamattina ad ogni modo tutti i legali hanno ricevuto una nuova comunicazione in cui si diceva loro che le prenotazioni erano aperte. Il sito è stato preso d'assalto dalle toghe. Neanche cinque ore dopo dalla prima comunicazione, arriva lo stop immediato del commissario. Appare impossibile che non abbiano pesato gli accadimenti degli ultimi giorni. E forse anche il continuo richiamo del commissario Figliuolo a dare priorità assoluta a fragili e anziani e a procedere, o meglio ripartire, dalle fasce di età. Criterio in nessun modo interpretabile come invece potrebbe essere quello delle categorie. Che secondo qualcuno avrebbe addirittura dovuto includere prima ingegneri e architetti come categorie essenziali.

Perugia, vaccini ai legali: la dirigente chiama il fratello e parte l'inchiesta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.