Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi mercoledì 24 marzo

Caccia al milione di euro anche nella giornata di oggi, mercoledì 24 marzo. La strada è sempre la stessa: azzeccare la cinquina che viene estratta nel concorso Million Day, gestito da Lottomatica. I numeri vengono tirati a sorte ogni giorno alle ore 19, via web.

Anche nella giornata di oggi, 24 marzo, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente.

Superenalotto, le quote dell'estrazione di martedì 23 marzo 2021: vincono i "5"

Superenalotto - Come noto il sei non è stato centrato nemmeno nel concorso di martedì 23 marzo. Il jackpot continua a crescere e in quello di domani sarà di oltre 126.5 milioni di euro. L'ultimo sei è del 7 luglio 2020, fu centrato a Sassari e fruttò al fortunato vincitore 59 milioni di euro.

