Terni, omicidio di Marianna Vecchione. Il ricordo dei fratelli, dieci anni dopo l'assassino in semilibertà

Il 24 marzo 2011 Marianna Vecchione, cameriera di 35 anni, venne freddata con un colpo di fucile, a bruciapelo, dal compagno, Giuliano Marchetti, nell’abitazione di via Brodolini, a Terni, alla presenza dei due figli della donna, che all’epoca avevano 3 e 7 anni. In occasione del decennale della tragedia, a parlare sono i fratelli di Marianna, il cui dolore è rimasto vivo, oggi come allora.

"Sono passati dieci anni dalla morte di Marianna e la sensazione, leggendo i giornali, guardando la tv, è che poco o nulla sia cambiato – dice Maurizio Vecchione -. Anche qui, come altrove, le donne continuano ad essere aggredite, offese, minacciate, picchiate, purtroppo anche uccise da chi dovrebbe amarle".

Marianna lavorava come cameriera in un ristorante, viveva con i figli avuti proprio da colui che le avrebbe poi tolto la vita al culmine di una banale lite domestica. Giuliano Marchetti, ternano, lavorava come cassiere in un supermercato ed è stato condannato - il 2012 in primo grado, il 2013 in appello e il 2015 in via definitiva - a 16 anni di reclusione per omicidio volontari. Dal 30 giugno 2020 è stato trasferito alla Terza Casa di Rebibbia (Roma) perché gli è stata concessa la semilibertà. In questi giorni è in licenza premio. Prima di Roma, è stato in carcere a Terni e quindi ad Orvieto.

"Marianna ci manca tanto, a tutti – prosegue Maurizio - e il vuoto che ha lasciato in noi, strappata alla vita in quel modo, non potrà mai essere colmato. Alle donne, a coloro che subiscono spesso senza trovare la forza di ribellarsi, mi sento di dire solo una cosa: denunciate, liberatevi da chi rovina le vostre vite. Prima che sia tardi. La sensazione è che la legge, ancora oggi, sia troppo 'blanda'. Per chi si trova a dover fare i conti con un marito, un compagno, un fidanzato e talvolta un semplice spasimante che conosce solo il verbo della violenza, spesso le misure partono da ammonimenti, divieti di avvicinarsi. Ma se c'è la volontà di fare male, di colpire, questi provvedimenti vengono spesso aggirati. Serve una maggiore tutela legislativa, perché di storie come quella di Marianna ne abbiamo lette e sentite sin troppe. Serve la certezza della pena”.

"A dieci anni di distanza da uno dei più brutti anniversari della mia vita - riflette Massimiliano Vecchione - ancora oggi mi ritrovo ad analizzare la parola 'amore'. Purtroppo esistono delinquenti che si nascondono dietro il sentimento più nobile per giustificare le proprie azioni: non c'è alcuna forma di amore dietro le brutalità di chi arriva ad uccidere la madre dei propri figli, sparandole dall'alto verso il basso a mo' di esecuzione. Pensavo di potermi rifugiare nelle istituzioni e alleviare un minimo il dolore che provo, credendo in un sistema che sapesse trattare tali delinquenti. Perché è vero che tutti dobbiamo avere una seconda possibilità e magari una terza e una quarta ma, a mio avviso, questo può accadere quando lo sbaglio è rimediabile, anche se grave. Io non ho mai voluto o sperato in una pena esemplare ma semplicemente in una pena giusta. Quello che ho scoperto nella mia disgrazia - dice Massimiliano - è che il sistema giustizia ancora asseconda questi 'mostri' concedendo loro licenze premio e benefici. Il mio pensiero va a mia sorella, a tutte le donne ed ai figli che sono alle prese con individui del genere, ad un sistema che non è stato ancora capace di proteggere il diritto alla vita delle nostre madri".

