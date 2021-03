Città di Castello, domani la prima tesi di laurea nella sala conferenze della Carducci

Paolo Puletti 24 marzo 2021 a

Lauree in biblioteca, giovedì 25 marzo il primo studente discuterà la tesi on line nella sala conferenze della Carducci, a Città di Castello. Non sarà l’aula magna della facoltà di appartenenza del laureando, ma chi arriva a questo traguardo in tempo di Covid potrà usufruire dell’aula conferenze della biblioteca comunale a palazzo Vitelli a San Giacomo. L’alternativa sarebbe stata sostenere la discussione sulla tesi di laurea nella propria stanza, davanti allo schermo di un computer con la commissione, relatore e controrelatore, dall’altro lato dello schermo e vivere un momento importante della propria vita in tono minore a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Invece Giulio Verini, laureando all’Università Bicocca di Milano, sarà il primo a laurearsi on line nella sala conferenze della biblioteca Carducci dopo che un pronunciamento del consiglio comunale ha aperto a questa possibilità. “Siamo i primi in Umbria e forse in Italia ad aprire le porte della biblioteca comunale alla discussione delle tesi di laurea - dichiara l’assessore tifernate alla Cultura, Vincenzo Tofanelli - ma siamo certi che altri seguiranno questa bella iniziativa. Da quando si è sparsa la notizia, le richieste di laurearsi in biblioteca fioccano”.

L’idea lanciata da Giorgio Baglioni, capogruppo della Lega, è stata condivisa dal consiglio comunale, “e subito messa in pratica dall’amministrazione - aggiunge Tofanelli - insieme a un protocollo rispettoso di tutte le norme anti-contagio, con il contingentamento a dieci delle persone in presenza, tracciamento, distanziamento e sanificazione successiva in modo da mettere in sicurezza lo svolgimento. La bellezza della biblioteca contribuirà a rendere più suggestivo un passaggio fondamentale nella vita dei ragazzi anche se svolto da remoto e a dare quell’aurea memorabile che il giorno della laurea riveste per il diretto interessato, i parenti e gli amici. La biblioteca Carducci offre un ambiente e una cornice architettonica di grande pregio, che pensiamo di valorizzare e di far conoscere come merita, insieme a standard di sicurezza efficaci che comunque abbiamo rafforzato”.

