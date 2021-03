Umbria, per quarant'anni autista della Regione: "Mai fatto un giorno di malattia"

24 marzo 2021 a

Per quarant’anni autista in servizio alla Regione dell’Umbria, Alfredo Piastrelloni mercoledì 31 marzo timbrerà per l’ultima volta il cartellino: 67 anni, originario di Todi ma ormai da tempo residente a Perugia, dal primo aprile si godrà la meritata pensione. “Ho iniziato nel 1982, come trimestrale - racconta - guidavo una Fiat 131 Supermirafiori per l’allora presidente del consiglio regionale Velio Lorenzini, poi nel gennaio 1988 c’è stato il concorso pubblico, siamo stati assunti in otto”.

Dopo Velio Lorenzini, sono venuti Ada Girolamini, Marina Sereni, Vincenzo Riommi, Antonio Bartolini, l’ex presidente della Regione, Catiuscia Marini e, attualmente, Piastrelloni è l’autista dell’assessore Luca Coletto. “Con lui giriamo con una Tipo Station Wagon. Ma poi ci sono da fare anche i servizi con l’autoparco regionale”, spiega. Il politico più simpatico? “Tutti simpatici, davvero. Io sono sempre andato d’accordo con tutti e tutti mi hanno voluto un gran bene. A Natale, per esempio, non è mai mancata la classica telefonata per gli auguri. E c’è chi ancora mi chiama per salutarmi e con l’occasione mi ringrazia per la dedizione e la discrezionalità che ho sempre manifestato”, racconta. Tanto devoto da non lasciarsi sfuggire neanche una parola di troppo su quello che è stato in questi quaranta anni. Eppure da fedele autista di telefonate piccanti deve averne sentite parecchie. “Certo - conferma - ma da me non è mai scappata una parola e mai ne uscirà su quanto ho udito. Sono stato e resterò sempre corretto”. Si lascia scappare, Alfredo, giusto di quella volta che andò a prendere all’aeroporto di Fiumicino un assessore che tornava dalla Spagna e lo trovò con le maniche della giacca che gli arrivavano ai gomiti: “Oh mamma, devo averla scambiata in volo con quella del mio vicino”, mi disse. E furono risate”.

Alfredo Piastrelloni quasi ancora ci si diverte a ripensare a certi aneddoti. Ma oltre non va. Ci tiene, invece, a sottolineare che in quaranta anni di servizio non ha mai fatto un giorno di malattia. “Forse sono stato solo fortunato - evidenzia - ma mai un giorno sono rimasto a casa. Ogni mattina, lo giuro, mi sono preparato per prendere servizio con l’entusiasmo del primo giorno. E questo anche grazie al fatto che ho avuto la fortuna di lavorare sempre con persone speciali. Colgo l’occasione - dice quasi commosso - per ringraziare tutti i miei colleghi, tutto il personale della Regione Umbria, i direttori, i dirigenti e chiunque abbia avuto la possibilità di incontrare e di conoscere”.

