Gubbio, piace l'ultimo singolo di Kico Kc "Via da chi e via da qui"

Si chiama Federico Corazzi, in arte è conosciuto come Kico Kc. E’ un batterista, autore e cantante di Gubbio. Ha ricevuto già tantissimi riconoscimenti e il suo singolo “Via da chi e via da qui” sta piacendo. Il pezzo l’ha scritto insieme a Simone Todini e Lorenzo Di Felice (il testo è suo) e il brano è autoprodotto per la HyperLucid Record, mixato presso lo Studio Nero di Roma da Davide Sollazzi e Massimo Colagiovanni, masterizzato Al Fondino Studio di Gubbio dal bravo Walter Lanzara.

La storia musicale di Federico comincia presto, quando inizia a suonare a 11 anni, ispirato dal fratello più grande anche lui musicista. Nel 1999, all’età di appena 13 anni, forma la sua prima rock band e inizia a fare concerti ed eventi, dividendosi tra i teatri e le piazze di tutta l’Umbria e riscuotendo ovunque apprezzamento. Si affaccia al canto, formando una cover band dei Deep Purple iniziando poi a scrivere le sue prime canzoni. Dal 2006 ha l’opportunità di esibirsi nei palchi più importanti italiani come Trimis Festival, Siena in Rock, Arezzo Wave e per il Pistoia Blues nel 2007 si è esibito in apertura al concerto di Patti Smith.

Forte di esperienze importanti, Kico Kc decide di intraprendere un percorso per iniziare a produrre i suoi primi brani inediti. Oggi è produttore, arrangiatore e distributore delle sue canzoni. In questo periodo di intense creazioni musicali i suoi amici Simone Todini e Lorenzo Di Felice, musicisti della scena romana, si rivelano fondamentali per la costruzione dell’album “Nessun piano B”, ancora in produzione.

