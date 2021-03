Terni, prevenzione del Covid: test sierologici ai bambini da zero a sei anni nelle farmacie comunali

23 marzo 2021 a

A Terni test sierologici per tutti i bambini, da 0 a 6 anni, nelle farmacie comunali FarmaciaTerni.

Lo annuncia il Comune, in collaborazione con la Protezione civile comunale. A quanto spiegano gli assessori alla scuola e alla protezione civile, Cinzia Fabrizi e Stefano Fatale, l’iniziativa consentirà anche una “riapertura in sicurezza dei servizi in presenza prevista per il 7 aprile 2021, ome da ordinanza regionale n. 25 del 19 marzo 2021”. Dalla prossima settimana le famiglie interessate si potranno rivolgere a una delle farmacie comunali di FarmaciAterni, secondo modalità che verranno comunicate.

“Si tratta – dicono ancora i due assessori - di un’iniziativa che ci consente di proseguire nell’impegno per garantire livelli sempre più soddisfacenti di sicurezza all’interno dei Servizi educativi comunali. Nel frattempo, sempre grazie alla collaborazione della Protezione civile, prosegue la distribuzione di mascherine Ffp2 al personale dei Servizi educativi comunali per garantire standard di sicurezza anche più elevati di quelli richiesti dai protocolli sanitari, allo scopo di tutelare la salute di personale e famiglie e di consentire la massima funzionalità dei servizi a beneficio innanzi tutto dei percorsi educativi dei bambini e delle bambine che frequentano i Sec”.

“Per la promozione del benessere dei bambini con bisogni educativi speciali è stata avviata l’organizzazione delle attività in presenza – in condizioni di sicurezza – limitatamente ai casi previsti dalla recente ordinanza della Presidente della Regione Umbria”. Per informazioni di dettaglio si può contattare la segreteria Sec allo 0744 549 921.

“I Servizi educativi comunali del Comune di Terni – conclude l’assessore Cinzia Fabrizi - fin dall’inizio della fase pandemica hanno conciliato la qualità educativa e didattica dei propri servizi insieme alle misure di sicurezza rese necessarie dalle politiche sanitarie di prevenzione del contagio. Un lavoro complesso, ma comunque possibile, come questi mesi hanno dimostrato in termini di casi di contagio, limitati nel numero ed estremamente circoscritti nella diffusione, grazie al rigoroso rispetto dei protocolli e delle raccomandazioni sanitarie. La collaborazione tra personale educativo e ausiliario Sec, famiglie e servizi di prevenzione della Usl Umbria 2 ha dunque dato ottimi risultati”.

