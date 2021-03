Umbria, 14 morti in sole 24 ore. Nuova discesa dei ricoverati. Ci sono 180 guariti

23 marzo 2021 a

a

a

Sono purtroppo 14 i nuovi decessi registrati oggi in Umbria a causa del Coronavirus. Un numero molto alto se si considera che soprattutto nelle ultime settimane le cifre avevano preso a scendere sensibilmente. Oggi, oltre ai 14 decessi, che fanno salire il totale dei morti a 1.227 va registrato, fortunatamente un numero praticamente equivalente di nuovi contagiati e nuovi guariti. In particolare si tratta di 174 nuovi casi e 180 nuovi guariti. I primi sono quindi, in totale, dall'inizio della pandemia, 49.469, mentre i guariti sono arrivati a quota 42.859. Quindi gli attualmente positivi sono 5.383, appena 20 in meno di ieri, ma pur sempre in discesa. Inoltre, il tasso di positività rispetto ai tamponi è del 4,5%.

L'altra buona notizia riguarda i ricoverati: dopo il balzo di 23 degenti in più registrato ieri, oggi c'è di nuovo una discesa: ci sono infatti 11 persone in meno ricoverate nelle corsie Covid dell'Umbria. E il totale dei degenti è tornato a 450. Anche nelle terapie intensive si assiste a un calo di ben sei persone. Sono infatti oggi 67 contro i 73 di ieri. Di terapie intensive, che scendono molto lentamente abbiamo parlato con il professor Edoardo De Robertis, primario di Rianimazione 2 dell’ospedale di Perugia, recentemente eletto alla presidenza della European Society of Anaesthesiology and Intensive Care.

“La decrescita del numero dei pazienti di terapia intensiva è la più lenta, ormai lo sappiamo e questo non mi spaventa, ci vuole ancora un pochino per avere dei numeri più bassi - spiega - , comunque negli ultimi giorni abbiamo avuto una riduzione. Mi aspetto un miglioramento dalla settimana prossima: l'importante è che i degenti non aumentino, e che il delta, anche se lentamente, sia in favore delle uscite”. Il professore spiega inoltre che i reparti pieni sono dovuti a degenze medie di “almeno 15 giorni”. E, nell’ultimo periodo, aggiunge De Robertis, “l’età media dei nostri pazienti si è abbassata, abbiamo anche 50enni e 40enni, non necessariamente sempre con patologie pregresse e per niente affatto invalidanti, quindi lo scenario con questa ultima ondata è cambiato”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.